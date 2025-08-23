El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), anunció que el Perú concretó la primera exportación de carne de ave tras recuperar su estatus sanitario internacional como país libre de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP). El hito se materializó con el envío de 27 toneladas de pierna de pollo congelado con destino a Haití.

La operación estuvo a cargo de la empresa San Fernando S.A., cuyas instalaciones cuentan con habilitación sanitaria para exportación y superaron los exigentes controles de inocuidad y sanidad animal supervisados por SENASA. Según la autoridad sanitaria, este logro ha sido posible gracias al compromiso del sector avícola, que mantuvo altos estándares sanitarios y promovió la reactivación comercial del rubro a nivel internacional.

El reconocimiento del Perú como país libre de IAAP fue otorgado en abril por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y ratificado a nivel nacional mediante la Resolución Jefatural N° 0115-2025-MIDAGRI-SENASA-JN, publicada en el diario oficial El Peruano el 26 de junio.

El trabajo conjunto de productores avícolas, gremios y autoridades sanitarias resultó clave para restituir la confianza internacional.

Con este envío, se abre el camino para la reapertura de mercados internacionales y la posibilidad de establecer nuevos vínculos comerciales. Actualmente, SENASA mantiene gestiones para restablecer el acceso de la carne de ave peruana en países como Colombia, Cuba y Panamá.

El mercado asiático también figura como un objetivo estratégico. Para ello, en los próximos meses, los Servicios Veterinarios de Panamá y China realizarán auditorías in situ a las plantas de procesamiento habilitadas, con el fin de verificar los controles sanitarios implementados.

“El sector avícola peruano apunta a consolidarse en destinos como China, Japón y Singapur, donde la demanda y los estándares de calidad representan una oportunidad única para nuestras exportaciones”, destacó el SENASA.