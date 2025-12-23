La región Ica exportó 23,768 toneladas de arándanos hacia Estados Unidos hasta la semana 50 de la campaña 2025-2026. La cira representa un crecimiento del 38% en comparación a la temporada anterior, de acuerdo con el último reporte de la Asociación de Productores y Exportadores de Arándanos del Perú (Proarándanos).

Luis Miguel Vegas Arias Stella, gerente general de Proarándanos, en declaraciones a Andina informó que la región Ica envió 46,784 toneladas de arándanos, de las 317,605 toneladas que exportó el Perú a los diversos mercados internacionales en esta campaña.

Detalló que Ica se ubica como el tercer mayor exportador nacional de arándanos; la región La Libertad se ubica en el primer lugar al exportar 152,869 toneladas hasta la semana 50 de la presente campaña, y Lambayeque es el segundo exportador al enviar 76,991 toneladas de esta deliciosa fruta a los distintos mercados internacionales.

LEA TAMBIÉN: Packing del Carmen ampliará servicio de congelado y buscará mayor presencia en arándanos

A Europa, la región Ica envió 8,205 toneladas de arándanos, a China 7,889 toneladas, a Reino Unido 3,030 toneladas, y a otros destinos internacionales 3,893 toneladas de esta fruta rica en antioxidantes y en vitaminas C y K.

Estados Unidos, el principal mercado

De acuerdo con el reporte semanal de Proarándanos, el Perú exportó 145,873 de arándanos a los Estados Unidos, siendo el principal mercado y que representa el 46% del volumen total enviado.

Variedad más exportada

Entre las variedades más exportadas a Estados Unidos, la variedad Ventura mantiene su liderazgo en los envíos (20% de participación), seguida por Sekoya Pop (14%), Biloxi (11%), Mágica (11%), Rocío (8%) y otros (35%), lo que reafirma las preferencias del mercado estadounidense por frutas de alto rendimiento y calidad.

A Europa se envió 89,921 toneladas, a China, el gigante asiático, 43,592 toneladas, a Reino Unido 16,721 toneladas y a otros mercados internacionales 21,499 toneladas de arándanos.

El dato:

De las 317,605 toneladas exportadas por el Perú, 290,350 toneladas corresponden al arándano convencional y 27,255 toneladas al arándano orgánico.