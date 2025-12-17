Packing del Carmen, especializada en servicios de maquila para agroexportadoras de fruta fresca y congelada en Chincha (Ica), proyecta cerrar 2025 con 66,000 toneladas procesadas y prevé crecer un 15% adicional en 2026, con foco en arándanos y productos congelados.

Durante la campaña 2025, la empresa procesó 33,000 toneladas de mandarinas. Entre inicios de febrero y mediados de marzo, trabajó con variedades tempranas como Satsuma y Primosole, por las que el mercado local suele ofrecer mejores precios que en el exterior.

“Luego ingresan las variedades tardías como Orri, W. Murcott y Tango, donde se concentra la mayor parte del volumen anual de la campaña”, comentó Valentina Aguilar, jefa comercial de Packing del Carmen, a Fresh Plaza.

La palta ocupa la segunda posición en el portafolio de la empresa. ”La campaña que cerramos procesamos 17,000 toneladas. Empezamos en enero con fruta procedente de las zonas altas y luego pasamos a la producción de la costa. Hasta finales de agosto, nuestra línea Maf Roda se mantiene en operación continua: clasifica por peso, color, calibre y también por defectos externos. Además de Hass, recibimos variedades como Ettinger, Zutano y Fuerte", explicó.

Por su parte, los espárragos llegan durante la primera mitad del año desde Cañete y, durante el segundo semestre, desde Pisco e Ica.

“En 2025 proyectamos alcanzar alrededor de 3,500 toneladas. Es un producto que procesamos en una planta independiente acondicionada para proceso de fresco y congelado. Y, de hecho, todo apunta a que la línea de productos congelados seguirá ganando terreno: hablamos de arándanos, paltas, pitahayas y arilos de granada, entre otros. Parte de nuestras inversiones y proyectos ya está orientada a ampliar este negocio de servicio de congelado para los distintos productos”, indicó.

Packing del Carmen apuesta por los arándanos para acelerar su expansión

Uno de los principales objetivos de Packing del Carmen es incrementar su participación en el negocio de los arándanos, pues es un producto estratégico para los mercados y para una empresa de empaque.

“El reto es que gran parte de la oferta está en manos de grandes empresas con plantas propias. Aun así, seguimos avanzando, acercándonos a exportadores y destacando nuestras fortalezas como aliado y, sobre todo, el hecho de que no competimos con ellos. Al no contar con producción propia, podemos garantizar la prioridad de su fruta”, señaló la ejecutiva.

Actualmente, la empresa procesa, aunque en menor volumen, granadas, arándanos, pitahayas y uvas de mesa en fresco. Esta diversificación acompaña su crecimiento: hace solo tres años procesaba 7,000 toneladas de frutas, y para este año proyecta cerrar con 66,000 toneladas

“Y en 2026 aspiramos a crecer otro 15%, idealmente de la mano de clientes con quienes podamos construir relaciones de largo plazo. Estamos convencidos de que lo lograremos: nuestra apuesta por la calidad, la flexibilidad operativa como planta de empaque, la capacidad instalada y la inversión constante en tecnología nos dan argumentos sólidos para seguir creciendo”, concluyó.