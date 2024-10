Misael Estrada, gerente comercial de Friopacking, comentó a Gestión que en los últimos dos años los exportadores de palta han enfrentado un escenario complicado, y los volúmenes de arándanos también han caído. Sin embargo, los precios han ayudado a compensar en parte estas dificultades en caso de este último cultivo. “Como resultado, el crecimiento de la demanda de infraestructura de refrigeración que ofrecemos no ha sido tan explosivo como en años anteriores”, detalló durante su participación en Expoalimentaria 2024.

En este contexto, Estrada destacó que el 2022 fue un año excepcional, “un verdadero boom”. Hasta ese entonces, la compañía registraba un crecimiento anual del 20%. Sin embargo, en el último año, este ritmo se desaceleró a un 2% o 3% anual. Frente a esta situación, Friopacking optó por la diversificación y expansión hacia nuevos mercados para contrarrestar la caída en la demanda local.

“Abrimos Friopacking en México y Colombia para diversificarnos regionalmente, lo que nos ha permitido seguir creciendo como Grupo. Lamentablemente, en Perú se ha registrado una desaceleración en el crecimiento de nuevos proyectos, que son nuestra principal fuente de ingresos”, explicó. La expectativa para este año es registrar un repunte de un solo dígito, entre 3% a 4%, sustentado en los proyectos internacionales como el obtenido en Colombia, recientemente.

En el país cafetalero, Friopacking obtuvo la buena pro para desarrollar una planta de frío para un exportador de palta. “Además, el año pasado desarrollamos proyectos para Camposol en México, donde están cultivando arándanos. Afortunadamente, hemos acompañado a nuestro cliente en su expansión a otros países”, destacó. El ejecutivo subrayó que el mercado de refrigeración para frutas es muy especializado, lo que ha permitido que Friopacking se convierta en un referente global en este campo. “Esa especialización nos ha facilitado la expansión fuera de Perú de manera rápida y eficiente, acompañado de proveedores como Gunther”, manifestó.

En la última década, Friopacking experimentó un crecimiento significativo, pasando de una facturación de US$ 4 millones a US$ 40 millones. “Hemos crecido junto a los agroexportadores”, señaló. Para este año, proyecta cerrar con una facturación aproximada de US$ 25 millones como Grupo, reflejando el impacto de la desaceleración en el mercado local y la apuesta por su expansión internacional.

Entre las empresas que conforman este Grupo peruano se encuentra Hermetica, especializada en la fabricación de puertas industriales, así como Friotean, dedicada al servicio técnico en el sector.

A lo que se apunta en 2025

El gerente comercial subrayó que, para recuperar un crecimiento de dos dígitos el próximo año, Friopacking se ha propuesto “encontrar nuevos cultivos”, como la cereza. “Nuestros clientes están explorando el desarrollo de nuevas variedades de berries; ahí hay una oportunidad”, adelantó. Además, la empresa planea continuar su expansión internacional, con la intención de ingresar a dos o tres países más en Centroamérica, sin descartar futuras incursiones en Europa .

En otro ámbito, este año Friopacking cerró un acuerdo para desarrollar un camal junto a una planta de procesamiento de aves en Trujillo . “Este es un segmento interesante que observamos con optimismo, ya que el sector avícola se está formalizando. Hemos ganado un proyecto para el Grupo Rocío , un consorcio muy fuerte, y esperamos que esté listo a mediados de 2025. Será un proyecto emblemático fuera de la agroexportación”, remarcó.

Con esta primera iniciativa, Friopacking busca establecerse en el sector avícola, donde espera seguir creciendo . En cuanto a sus subsidiarias, Hermetica está enfocando su expansión en parques logísticos, así como en los sectores minero e industrial. Por su parte, Friotean colabora con supermercados como Tottus para el mantenimiento de equipos de refrigeración, y ve oportunidades para expandirse como socios en la operación de plantas.

