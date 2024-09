La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) participa en la feria Asia Fruit Logistica, que se lleva a cabo en Hong Kong, China del 4 al 6 de septiembre, con el objetivo de posicionar al Perú como uno de los principales países abastecedores de frutas y hortalizas en el mercado asiático.

En un trabajo conjunto con la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), gestionó la participación de ocho empresas agroexportadoras peruanas: Westfalia Fruit Perú, Camposol, Marand Company, El Pedregal, Fruglobe, Alpine Fresh, Clavet y Peruvian Inka Fruit, y posibilitó la presencia de cuatro gremios agroexportadores: Provid, Proarandano APEM y AGAP.

Para esta edición, se ha priorizado la exposición de paltas, uvas y arándanos en el pabellón peruano. Se espera que la delegación peruana promueva la venta de US$ 80 millones en los siguientes 12 meses.

En el 2023, se exportó 85.65 mil toneladas de uva por un valor de US$ 254.7 millones al mercado asiático. Los envíos de arándanos alcanzaron las 29.5 mil toneladas, valorizadas en US$ 242.8 millones y se exportó 74.3 mil toneladas de palta, cuyo valor fue de US$ 128.2 millones.

Promperú destacó que China es el país asiático al que más cantidad de frutas y hortalizas exporta el Perú. En el año 2023, se exportaron 103.3 mil toneladas por un valor de US$ 308 millones, seguido de Hong Kong (Región Administrativa Especial de China) con 55 mil toneladas y un valor de US$ 197 millones.

Mientras, Corea del Sur desembolsó US$ 69.9 millones por 31.7 mil toneladas de productos, seguido de Japón con 25.7 mil toneladas valorizadas en US$ 47.8 millones. En el quinto lugar se ubica Taiwán, a donde se exportaron 9.7 mil toneladas por un valor de US$ 39.4 millones.

En el 2023, la gestión de Promperú y AGAP consiguió que 13 empresas exportadoras y 4 gremios participaran en este evento que congrega a importantes representantes y agentes de toda la cadena productiva y de comercialización de frutas y hortalizas.