La temporada de arándanos está llegando a su fin, en ese escenariio, la agroexportadora Valle y Pampa, con operaciones en los suelos arenosos en Ica, proyecta un crecimiento sostenido en su producción de arándanos. A través de su subsidiaria Family Farms Peru (una sociedad con la estadounidense Family Tree Farms) proyecta y alcanzar las 18,000 toneladas hacia el 2027.

Su operación se ubica específicamente en Pisco, donde maneja 700 hectáreas: unas 600 hectáreas de arándano y 54 de granada, con proyectos para duplicar esta última.

Toda la producción de arándanos de Family Farms Peru se basa en variedades desarrolladas por Mountain Blue Orchards (MBO), un portafolio australiano cuya representación exclusiva en Perú está en manos de Family Tree Farms, uno de los socios de la compañía. Las principales variedades utilizadas incluyen Eureka, Eureka Gold, Eureka Sunset y Eureka Sunrise.

“Todas son variedades premium: buen sabor, crunch y tamaño superior. El 40% de la fruta supera los 20 milímetros; en algunos casos, este porcentaje llega hasta el 80%”, afirmó a Fresh Plaza Miguel Bentín, gerente general de Valle y Pampa.

Este año, Family Farms Peru proyecta una producción de 11.000 toneladas de arándanos. “Tenemos campos de distintas edades, desde uno hasta cinco años. Esperamos un 35% adicional en 2026, con una producción estimada de 18.000 toneladas para 2027, cuando la operación alcance su madurez”, proyectó.

"El 40% de los arándanos supera los 20 milímetros", comenta Miguel Bentín.

Granada gana peso en estrategia de Valle y Pampa pese a ser un mercado pequeño

Aunque la granada es un mercado más pequeño y maduro, ocupa un lugar importante en la estrategia de Valle y Pampa. La empresa, a través de su subsidiaria Agrícola San Gallán, produce 2,000 toneladas al año, principalmente de la variedad Wonderful, que ha demostrado ser la más confiable.

“En total, Perú produce unas 40,000 toneladas. Si creciera mucho más, el mercado tendría dificultad en absorber todos los volúmenes”, comentó el ejecutivo.

“Empezamos a cosechar granada en marzo, y eso nos permite ir incorporando personal que luego pasa al arándano. Así extendemos el calendario laboral (...)La temporada de granada va de fines de marzo a inicios de junio, una ventana muy interesante. Los destinos principales son Reino Unido y Europa continental”, añadió.

La empresa produce 2,000 toneladas al año, principalmente de la variedad Wonderful. (Foto: Pixabay)

Valle y Pampa enfrenta retos logísticos e hídricos tras años de expansión

El panorama no está exento de desafíos. El crecimiento de la operación encuentra restricciones, particularmente en infraestructura y disponibilidad de agua. En el ámbito logístico, la empresa advierte problemas en los puertos y las navieras, como la falta de frecuencia, equipos y servicios adecuados. En cuanto al aspecto hídrico, la situación es más crítica.

“El sur del Perú no tiene proyectos de irrigación. Toda el agua en Pisco es subterránea. Y el río Pisco pierde entre 500 y 600 millones de metros cúbicos de agua dulce al mar cada año en los meses de lluvia. Es una tragedia”, lamentó.

Tras años de expansión acelerada, Valle y Pampa ahora prioriza la consolidación. “Queremos optimizar las operaciones existentes y maximizar la eficiencia y la calidad, garantizando sostenibilidad y trazabilidad. No queremos crecer por crecer”, afirmó su gerente general, que no descarta expandir a otras regiones o incluso al extranjero, si surgen oportunidades.

DATOS CLAVES.