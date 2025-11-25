Colágeno de Epic Farms ya se comercializa en retailers en Perú. (Foto: ADEX).
Colágeno de Epic Farms ya se comercializa en retailers en Perú. (Foto: ADEX).
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, apunta a iniciar la exportación de su nueva línea de colágeno, la cual actualmente ya se comercializa en el mercado local.

En detalle, se trata del colágeno ‘Dragon Fruit Drink’, cuya venta se realiza en tiendas como Flora y Fauna, pero también viene ingresando a supermercados como Wong y Plaza Vea.

“Se trata de un colágeno hidrolizado de bajo peso molecular, contiene probióticos, antioxidantes y está endulzado con estevia. La meta en los próximos meses es colocar este producto en destinos de Europa como España y Países Bajos”, manifestó el gerente general de la compañía, Jorge Chiesa, a la .

Epic Farms apuesta por el cultivo de pitahaya en Ica. (Foto: redes sociales).
Epic Farms apuesta por el cultivo de pitahaya en Ica. (Foto: redes sociales).
LEA TAMBIÉN: Walmart de Estados Unidos se interesa por pitahaya peruana, pero falta luz verde de Senasa

Epic Farms busca ampliar áreas de cultivo

Epic Farms también (en cubos de 10 y 15 milímetros), pulpa aséptica, pulpa congelada y jugos. Recientemente, envió muestras de estos productos a Paraguay, Costa Rica, Grecia y Francia, a donde proyecta despachar en el corto plazo.

En ese sentido, la empresa planifica incrementar sus campos de cultivo, considerando que actualmente tiene cultivos pitahaya en 50 hectáreas en el valle de Humay (Ica), pero en el mediano plazo aspira tener 450 hectáreas adicionales.

“Nuestro objetivo es cultivar pitahaya en el 50% de esa superficie agrícola, en las otras 200 sembraremos arándanos y en las 50 restantes plantaremos maracuyá. La diversificación es fundamental para el crecimiento de la industria”, finalizó.

LEA TAMBIÉN: Pitahaya de Ecuador sin acceso a Perú: los impactos en el mercado agrícola nacional, ¿y la exportación?

TE PUEDE INTERESAR

No más pitahaya de Ecuador: Perú cierra sus fronteras al producto, ¿por qué?
Banano orgánico vs. Fusarium: ¿cómo se prepara Perú para ingresar a Argentina?
Peruvian Inka Fruit aterriza con planta en Casma y amplía cartera de productos
Frutas peruanas al mundo: empresas y destinos claves en la exportación del primer semestre

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.