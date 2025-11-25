Epic Farms, compañía dedicada a la producción y comercialización de productos elaborados con pitahaya orgánica y convencional, apunta a iniciar la exportación de su nueva línea de colágeno, la cual actualmente ya se comercializa en el mercado local.

En detalle, se trata del colágeno ‘Dragon Fruit Drink’, cuya venta se realiza en tiendas como Flora y Fauna, pero también viene ingresando a supermercados como Wong y Plaza Vea.

“Se trata de un colágeno hidrolizado de bajo peso molecular, contiene probióticos, antioxidantes y está endulzado con estevia. La meta en los próximos meses es colocar este producto en destinos de Europa como España y Países Bajos”, manifestó el gerente general de la compañía, Jorge Chiesa, a la Asociación de Exportadores (ADEX).

Epic Farms apuesta por el cultivo de pitahaya en Ica. (Foto: redes sociales).

Epic Farms busca ampliar áreas de cultivo

Epic Farms también exporta pitahaya orgánica fresca, congelada (en cubos de 10 y 15 milímetros), pulpa aséptica, pulpa congelada y jugos. Recientemente, envió muestras de estos productos a Paraguay, Costa Rica, Grecia y Francia, a donde proyecta despachar en el corto plazo.

En ese sentido, la empresa planifica incrementar sus campos de cultivo, considerando que actualmente tiene cultivos pitahaya en 50 hectáreas en el valle de Humay (Ica), pero en el mediano plazo aspira tener 450 hectáreas adicionales.

“Nuestro objetivo es cultivar pitahaya en el 50% de esa superficie agrícola, en las otras 200 sembraremos arándanos y en las 50 restantes plantaremos maracuyá. La diversificación es fundamental para el crecimiento de la industria”, finalizó.