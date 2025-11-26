Talsa Grape Farms, la empresa peruana que se encarga de la producción y la comercialización de las uvas de mesa del Grupo Rocío, impulsa un plan de expansión en Ica, región que concentra más de la mitad de las exportaciones peruanas de esta fruta. En este cultivo, el grupo decidió incursionar con fuerza en 2024 tras consolidar sus operaciones de arándanos, paltas, espárragos, avicultura y ganadería.

Así, en el fundo La Huerta, Cristóbal Cillóniz, copropietario de Talsa Grape Farms, comentó que ya cuentan con 83.5 hectáreas en producción y otras 100 ha en proceso de instalación, un avance que posiciona a la empresa en la ruta hacia un objetivo mayor: alcanzar 500 hectáreas de uva de mesa en los próximos cuatro años.

El portafolio de Talsa Grape Farms se sustenta principalmente en Autumncrisp, variedad que ha demostrado alta adaptación en Ica y que permitió obtener 2,000 cajas por hectárea en el primer año productivo. En la próxima campaña, correspondiente al tercer año de cosecha, el volumen se elevará a 4,500 cajas por hectárea.

No obstante, la estrategia no excluye la experimentación. En pequeñas parcelas, a modo de pruebas semicomerciales, la empresa está plantando Sugra 54 y Sugra 56. En otro fundo de la compañía, en Pisco, a unos 120 kilómetros de distancia, cultiva además Sweet Globe, Sweet Celebration, Cotton Candy, Ruby Rush y Candy Hearts, informó Fresh Plaza.

Las uvas Autumncrisp en el fundo La Huerta se cosecharán a partir del 10 de diciembre.

Asia gana terreno para Talsa mientras, arancel en EE.UU. impacta la rentabilidad

En términos comerciales, Estados Unidos absorbe entre el 50% y el 60% de la fruta exportada por Talsa Grape Farms, aunque el arancel de 10% aplicado a la uva peruana condiciona la rentabilidad.

“Nos afecta, claro. Si sube o si el retorno no es suficientemente competitivo, tendremos que redirigir fruta. Pero esa redistribución no puede ser masiva: otros destinos no tienen la capacidad de absorber ese volumen al mismo nivel de precios”, comentó Cillóniz.

Asia y, en particular, Japón y el sudeste asiático, vienen ganando peso por su capacidad de pago, pese a los estrictos requisitos de tamaño, apariencia y límites de residuos. Europa, en cambio, ha reducido su participación por la competencia de Sudáfrica en ciertas ventanas comerciales, mientras que China prácticamente dejó de ser un destino relevante debido al aumento de la producción local, especialmente de la variedad Shine Muscat, que redujo drásticamente la demanda de uva importada.

Actualmente, Talsa Grape Farms procesa su fruta en packings tercerizados.

“Un packing propio está en evaluación, pero preferimos invertir los recursos en más área productiva. La inversión es de unos 7 millones de dólares para una instalación que usaríamos solo tres o cuatro meses al año. La empresa prefiere, al menos por ahora, alianzas estratégicas: coinvertir en cámaras o líneas de proceso con terceros", anotó.

El crecimiento, sin embargo, enfrenta dos frentes críticos. El primero es el acceso al agua: el acuífero de Ica sigue en descenso, la conductividad ha subido y no existen proyectos estatales de afianzamiento hídrico que compensen esta problemática.

El segundo reto es la disponibilidad de mano de obra, presionada por la simultaneidad de la campaña de uva con el pico de cosecha del arándano (otro cultivo que necesita mucha mano de obra), lo cual genera una fuerte competencia. Solo en La Huerta, una de sus principales operaciones, se requieren 400 personas en cosecha. “El crecimiento del arándano ha sido explosivo, y eso tensiona todo el mercado laboral agrícola”, afirmó.