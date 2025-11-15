Camposol, con operaciones en Chile, Colombia, Uruguay y México, inauguró su nueva biofábrica, una instalación de alta tecnología en línea con su estrategia de innovación, sostenibilidad y expansión agrícola. El objetivo es fortalecer el desarrollo genético de la compañía y permitir escalar con mayor eficiencia su plan de crecimiento en nuevas áreas de cultivo.

La biofábrica, ubicada en las instalaciones de Camposol en Chao, Virú (Trujillo), cuenta con un área de 2,000 metros cuadrados (m2) y una capacidad de producción anual de hasta 5 millones de plantas de arándano, integra los procesos de producción in vitro y ex vitro en un mismo espacio, utilizando biotecnología de última generación.

“La inauguración de esta biofábrica refuerza nuestro compromiso con la innovación y la sostenibilidad”, señaló Ricardo Naranjo, CEO de Camposol, además de destacar que les brinda una ventaja estratégica ya que permitirá acelerar el desarrollo y la multiplicación de nuevas genéticas propias, alineadas con las preferencias de sus clientes y consumidores alrededor del mundo.

”Con esta nueva biofábrica podremos escalar el plan de siembra de nuevas hectáreas utilizando nuestra propia genética de arándano, así como resembrar áreas existentes con variedades más competitivas”, sostuvo.

De cara a los planes a futuro de la empresa agroexportadora, Naranjo destacó que con ello tendrán la capacidad de asegurar la disponibilidad de plantas necesarias para ejecutar su plan estratégico de expansión y consolidación.

Camposol recibe mejora en calificación de Fitch Ratings

En tanto, Camposol recibió una mejora en su calificación crediticia por parte de Fitch Ratings, la cual la sitúa ahora en B+ con perspectiva estable. “Este avance es fruto del esfuerzo de miles de personas que, con integridad, colaboración y pasión, trabajan el campo para mejorar vidas, haciendo posible que nuestra visión de sostenibilidad y excelencia se traduzca en resultados concretos”, destacó Naranjo

En esa línea, el ejecutivo destacó que la compañía continuará impulsando un crecimiento responsable, innovador y de largo plazo, que contribuya al desarrollo del sector agroindustrial y de las comunidades donde está presente. De hecho, la mejora en la calificación de Fitch Ratings llega en un contexto de auge para el sector agroexportador peruano , considerado clave para el desarrollo económico y social del país.

La palta es uno de los productos parte del portafolio de Camposol. (Foto: Difusión)

Cosecha de cerezas

Recientemente, la agroindustrial informó sobre el inicio de la temporada de cosecha de cerezas en sus operaciones de Chile, en vías de fortalecer la diversificación de su portafolio global.

Naranjo manifestó que, de momento, en Chile cuentan con 150 has de cerezas en plena producción,cultivándose, principalmente, las variedades Lapins y Santina , reconocidas internacionalmente por su excelente calibre, color y sabor.

“Nuestras plantaciones incluyen invernaderos de alta tecnología, lo que nos permite asegurar la calidad y consistencia de la fruta desde el campo hasta el consumidor final”, señaló el ejecutivo a Agraria.