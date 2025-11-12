Camposol en Chile cuenta con 150 has de cerezas en plena producción,cultivándose, principalmente, las variedades Lapins y Santina. (Foto referencial: Freepik)
Camposol en Chile cuenta con 150 has de cerezas en plena producción,cultivándose, principalmente, las variedades Lapins y Santina. (Foto referencial: Freepik)
Redacción Gestión
La inició la temporada de cosecha de cerezas en sus operaciones de Chile, consolidando su desarrollo en el país sureño y fortaleciendo la diversificación de su portafolio global. Y es que

El CEO de Camposol, Ricardo Naranjo Fernández, manifestó que, de momento, en Chile cuentan con 150 has de cerezas en plena producción,cultivándose, principalmente, las variedades Lapins y Santina, reconocidas internacionalmente por su excelente calibre, color y sabor.

“Nuestras plantaciones incluyen invernaderos de alta tecnología, lo que nos permite asegurar la calidad y consistencia de la fruta desde el campo hasta el consumidor final”, señaló Naranjo a Agraria.

Sobre las operaciones fuera del país, en setiembre del 2023, el entonces CEO de la compañía, José Antonio Gómez-Bazán, en diálogo con Gestión, indicó que, adicional a Chile, .

Resultados de Camposol

Durante el primer semestre del 2025, , según sus resultados financieros.

En detalle, las ventas totales ascendieron a US$ 222 millones y el ebitda alcanzó los US$67 millones (+9%), con un margen de 30%. La utilidad neta se situó en US$ 16 millones, una disminución del 17% en comparación con el primer semestre de 2024, al no repetirse un ingreso extraordinario por la recompra de bonos a un precio menor al valor original (bajo la par).

El motor de crecimiento fue el desempeño del segmento de arándanos, cuyo volumen se disparó 50.2% hasta las 27,200 toneladas métricas (TM). Las ventas asociadas ascendieron a US$ 162.2 millones (+27,6%) y la utilidad bruta creció 60.9%, impulsada por una estrategia de poda selectiva que concentró una mayor producción en la primera mitad de este año y redujo el costo por kilo en 26.7%.

