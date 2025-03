Camposol Holding PLC, multinacional peruana dedicada a la agroexportación, informó sobre la visita en sus instalaciones de Chao (La Libertad) de una delegación del Banco de Crédito e Inversiones (BCI) de Chile.

De este modo, la compañía indicó que en el encuentro se abordaron temas claves para el futuro en base a una colaboración conjunta. Así, sostuvo que uno de los objetivos en común de la reunión es impulsar el crecimiento de la empresa, optimizar las operaciones y generar un impacto positivo a largo plazo.

“Esta visita reafirma nuestro compromiso de seguir consolidando y fortaleciendo la relación comercial entre Camposol y uno de los principales bancos de Chile”, remarcó la empresa.

Situación financiera de Camposol

Camposol registró ventas por US$ 550 millones al cierre de 2024, un 18% más que los US$ 464 millones del 2023, a pesar de haber vendido un volumen de frutas 6% menor al totalizar las 112,564 toneladas métricas (TM). En tanto, el ebitda llegó a US$ 184.1 millones, creciendo en 68% respecto a los US$ 109.4 millones del año previo, marcando un récord para la compañía.

Ricardo Naranjo, CEO de Camposol, señaló que la empresa demostró una sólida ejecución operativa en toda la cadena de valor en 2024, desde los campos hasta sus oficinas comerciales. Así, logró un crecimiento de 322% en la utilidad neta al llegar a US$ 84.7 millones.

“En línea con nuestra estrategia financiera, también logramos avances significativos en el fortalecimiento de nuestro perfil de deuda, reduciendo nuestra exposición a la deuda de corto plazo y disminuyendo nuestra deuda total. Estos esfuerzos dieron como resultado una relación deuda neta/Ebitda de 2,41x a diciembre de 2024, una clara mejora con respecto a los dos últimos años”, explicó el ejecutivo.

