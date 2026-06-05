El viernes 5 de junio, el dólar en Perú comenzó el día con un incremento, mientras la atención está puesta en la contienda electoral del domingo. La segunda vuelta presidencial ha generado incertidumbre entre inversionistas, empresas y ciudadanos, lo que se ha reflejado en episodios de volatilidad del tipo de cambio.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.452. Cabe mencionar que el jueves cerró la jornada S/ 3.410 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 1.37% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.790 y se vende a S/ 3.810, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.795 a la compra y S/ 3.806 a la venta.

Dólar. (Foto: GEC)

Dólar en contexto electoral

El comportamiento del dólar en el Perú suele estar estrechamente relacionado con el escenario político, especialmente durante los procesos electorales. la cercanía de la segunda vuelta presidencial ha generado incertidumbre entre inversionistas, empresas y ciudadanos, lo que se ha reflejado en episodios de volatilidad del tipo de cambio.

Durante los últimos meses, el dólar ha mostrado fluctuaciones impulsadas por las expectativas sobre el resultado electoral y las propuestas económicas de los candidatos. Los mercados suelen reaccionar ante la posibilidad de cambios en las políticas económicas, la estabilidad institucional y el clima de inversión. Por ello, cuando aumenta la incertidumbre política, muchas personas y empresas buscan refugiarse en la moneda estadounidense, elevando temporalmente su demanda.

Sin embargo, diversos analistas señalan que la economía peruana mantiene fundamentos sólidos, como un importante nivel de reservas internacionales y la capacidad de intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), factores que ayudan a contener movimientos bruscos del tipo de cambio. Esto ha permitido que, pese a la incertidumbre electoral, el dólar se mantenga dentro de rangos relativamente controlados.