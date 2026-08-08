El incremento del salario mínimo de S/ 1,130 a S/ 1,300 anunciado por la presidenta del Perú, Keiko Fujimori, no se daría inmediatamente, precisó el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba. El ministro explicó la estrategia que se aplicará para evitar impactos negativos en la economía peruana.

“ Queremos que con [el aumento de la remuneración mínima vital] se mejore el poder de compra. [El alza] la vamos a manejar en dos etapas. Un primer incremento de S/ 100 y, posteriormente, de S/ 70, para cumplir [con lo anunciado] sin que tenga efectos en la inflación ni en las pequeñas empresas ”, dijo a la prensa

Cabe recordar que el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, mencionó recientemente que la decisión respecto al alza de la remuneración mínima se daría lo más rápido posible, pero activando los mecanismos del Consejo Nacional del Trabajo (CNT). Es decir, se pondría sobre la mesa ante representantes de las empresas, de los trabajadores y del Estado.

En ese sentido, Cuba precisó que la propuesta efectivamente se trasladará al CNT, donde sería discutida para definir su aplicación.

“El tema del salario mínimo lo voy a coordinar con el ministro [Juan] Sheput. Él va a llevar la propuesta al Consejo Nacional del Trabajo. Una vez que lo tengamos claro, vamos a anunciar los meses exactos en qué se dará [los incrementos]. Lo que está claro es que va a ser en dos etapas”, añadió.

En declaraciones posteriores explicó que una vez que el CNT emita su opinión, se tomaría la decisión final sobre el incremento. “Probablemente, [la primera alza] sería a fin de año y la segunda después del verano del 2027, es decir, tras El Niño”, indicó en Canal N.

Antes de conocerse la estrategia para el alza, algunos analistas habían adelantado que un incremento de la RMV, como ya se ha insistido, beneficia a solo una parte reducida de la población. Por ejemplo, Paola Herrera, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), había alertado que incluso podría restringir el acceso a trabajadores jóvenes, sobre todo por la alta informalidad en el país, que alcanza al 70% de la población económicamente activa.

“A ellos un incremento del sueldo mínimo no se les aplica. Subirlo a S/ 1,300 sería un aumento del 15% más o menos. Eso beneficiaría directamente solo a entre 2% o 3% de todos los trabajadores del país”, estimó.

Estas son las últimas alzas:

Alza de la RMV. Fuente: decretos supremos. Elaboración: Gestión, con inteligencia artificial (Perplexity)

Bono para compensar el alza de la RMV

Para suavizar el impacto inicial, Cuba recordó que se dará un bono por única vez a microempresas entre 2 y 10 trabajadores equivalentes a los primeros S/ 100 del incremento.

“Si el alza se diera, por ejemplo, en noviembre, en ese mes se daría el bono para que efectivamente el impacto en las mypes sea aún en diciembre [...] de ninguna manera vamos a financiar el aumento del mínimo”, argumentó en Canal N.

El ministro del MEF reconoció que el incremento de la remuneración mínima vital “es un tema hiperpolitizado no solo en Perú sino en el mundo”: “A priori uno piensa que es una buena idea [el alza del sueldo mínimo] porque es algo solidario, pero hay que ver los niveles absolutos. En Perú, está en niveles de cuidado. Por eso justamente vamos a proceder con el incremento en dos partes”.