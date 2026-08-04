El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Elmer Cuba, designó a los dos nuevos viceministros de Economía y Hacienda. Imagen: Andina
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Redacción Gestión
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El , encabezado por , anunció la designación de los dos nuevos viceministros de Economía y Hacienda.

A través de la Resolución Suprema Nº 024-2026-EF se nombró a Erick Wilfredo Lahura Serrano en el puesto de viceministro de Hacienda, tal y .

Lahura no es un nombre nuevo en el MEF pues anteriormente había asumido el viceministro durante el gobierno de Dina Boluarte. Entre abril de 2024 y julio de 2025 se desempeñó como viceministro de Hacienda y, luego, entre julio y octubre de ese año, se encargó del viceministerio de Economía.

Hasta antes de su designación laboraba como economista senior de investigación en el y años antes desempeñó cargos públicos en lla Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y el Banco de la Nación

La formación académica de Lahura incluyen un PhD por la University of London, así como estudios de posgrado en London School of Economics Political Science.

En tanto, mediante la Resolución Suprema Nº 026-2026-EF, se nombró a Fabrizio Orrego Peche como encargado del viceministerio de Economía.

El nuevo viceministro estudió en la Universidad del Pacífico y cuenta con un máster de la Universidad de San Andrés y un PhD de Carnegie Mellon University.

Orrego cuenta con experiencia previa en el Estado como jefe del departamento de Políticas Estructurales del y jefe de Departamento de análisis del Programa Monetario de la entidad. Además, meses antes de asumir el cargo, el nuevo funcionario también había trabajado como asesor en el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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