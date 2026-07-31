El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) va formando sus cuadros. Con Elmer Cuba a la cabeza como ministro del sector, hoy, a través de la Resolución Ministerial N° 313-2026-EF/49, se designó al nuevo jefe del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial.

“Designar al señor Luis Alberto Arias Minaya en el puesto de jefe de Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas”, se lee en la resolución.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) va formando sus cuadros. (Foto: Andina)

Arias Minaya fue superintendente adjunto de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) entre 1991 y 1995, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT) entre 1997 y 2000 y jefe de la Sunat entre 2000 y 2001.

También se desempeñó como vicepresidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) entre 2011 y 2026 y presidente ejecutivo del Banco de la Nación entre 2018 y 2020.

Su experiencia en la administración tributaria podría dar una señal de que la recaudación será uno de los focos clave para la gestión de Cuba. De hecho, como ya se ha informado en Gestión, el Gobierno apunta a la Ley del Impuesto a la Renta, entre otros, como parte del pedido de facultades legislativas delegadas.