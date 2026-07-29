El Gobierno de Keiko Fujimori alista pedido de facultades legislativas en seguridad, reactivación económica y simplificación administrativa. (Imagen: GEC)
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Redacción Gestión
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Un día después de juramentar, el primer Consejo de Ministros del tuvo su primera sesión para analizar el proyecto de ley con el que solicitarán al Congreso la delegación de facultades legislativas.

De acuerdo con la agenda de la sesión ordinaria realizada este miércoles en Palacio de Gobierno, el evaluó la iniciativa que plantea que el Ejecutivo pueda emitir leyes en seguridad ciudadana, reactivación económica y simplificación administrativa.

Específicamente la agenda indica que el proyecto abarcaría normas en materia de , promoción y protección de los emprendedores y de las micro y pequeñas empresas, formalización, generación de empleo, protección social, impulso del desarrollo productivo, desregulación y

Asimismo, el proyecto contempla impulsar una reforma estructural y modernización del Estado, así como cambios en materia tributaria, aduanera y de facilitación del comercio.

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En la sesión también se evaluó un proyecto de decreto supremo que dispone la continuidad reforzada de la intervención de emergencia en el Sistema Nacional Penitenciario, propuesto por el .

Otro de los temas abordados fue la reorganización del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) como parte de la preparación frente al .

Además, el Midagri presentó un informe sobre el proyecto de decreto supremo que dispone la ejecución inmediata del proceso de reorganización de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y aprueba medidas prioritarias para su transformación institucional.

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