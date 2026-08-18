Machu Picchu es el "corazón" de todos los lugares que el turista extranjero desea conocer en Perú. (Foto: Andina)
Machu Picchu es el "corazón" de todos los lugares que el turista extranjero desea conocer en Perú. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Camila Vera
mailCamila Vera

Machu Picchu puede recibir a diario a 4,500 visitantes en temporada regular y 5,600 en temporada alta, un intervalo que busca equilibrar la actividad turística con la conservación del patrimonio. Sin embargo, entre 2024 y 2025, 91,836 personas ingresaron al sitio sin ser consideradas como parte de la cifra límite, precisó recientemente la Contraloría General de la República.

TE PUEDE INTERESAR

Inversión aeroportuaria en Cusco, Loreto, Pasco y Piura supera los S/ 4,800 millones
Ministros de Defensa de 33 países suscriben la Declaración de Cusco para reforzar la cooperación
Cusco: autoridades evalúan medidas para agilizar la venta de boletos para Machu Picchu

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.