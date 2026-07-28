Reabrirán tramo del Camino Inca a Machu Picchu desde el 1 de agosto. (Foto: Andina)
Reabrirán tramo del Camino Inca a Machu Picchu desde el 1 de agosto. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

tras culminarse los trabajos de conservación y mantenimiento, según la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco.

para el ingreso seguro de turistas que decidan este camino para conocer la Maravilla del Mundo.

Las labores especializadas permitieron restablecer las condiciones de transitabilidad y reforzar la seguridad de este tramo.

LEA TAMBIÉN: Huayna Picchu reabre sus puertas al público tras culminar labores de mantenimiento

Dentro de los trabajos realizados se encuentran:

  • Desquinche de rocas inestables
  • Remoción de escombros y árboles caídos
  • Consolidación de muros de contención y taludes
  • Rehabilitación de la plataforma del camino
  • Mantenimiento de escalinatas originales
  • Mantenimiento de calzadas originales
  • Renovación de barandas, pasamanos, pontones y otras estructuras de madera
  • Control de la vegetación y limpieza de la vegetación a lo largo del recorrido

Cabe resaltar que, como parte de este proceso de reapertura,

LEA TAMBIÉN: Cusco: autoridades evalúan medidas para agilizar la venta de boletos para Machu Picchu

Durante la evaluación se verificó la correcta ejecución de las obras de conservación y mantenimiento, constatándose que la ruta reúne las condiciones técnicas y de seguridad necesarias para recibir nuevamente a visitantes nacionales y extranjeros.

y forma parte de la Red de Caminos Inca, declarada Patrimonio Mundial por la Unesco por su extraordinario valor cultural e histórico.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco reiteró que las intervenciones realizadas respondieron a criterios técnicos especializados para preservar la integridad del Camino Inca y asegurar que el tránsito de visitantes se desarrolle en condiciones adecuadas, luego de los daños ocasionados por los fenómenos climáticos de inicios de año.

La DDC de Cusco indicó que la apertura se debe a que se realizaron intervenciones que respondieron a criterios técnicos para preservar la integridad del Camino Inca. Foto: Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco
La DDC de Cusco indicó que la apertura se debe a que se realizaron intervenciones que respondieron a criterios técnicos para preservar la integridad del Camino Inca. Foto: Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco

TE PUEDE INTERESAR

Viajes en Fiestas Patrias: 4 recomendaciones si sale con niños
Producción de granos andinos podría caer hasta 80% por El Niño
Machu Picchu flexibiliza acceso en temporada alta: así puedes conseguir un boleto

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.