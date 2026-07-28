El Camino Inca a el Santuario Histórico de Machu Picchu, en el tramo Camino Sagrado de Chachabamba a Wiñay Wayna, será reabierto al turismo este sábado 1 de agosto, tras culminarse los trabajos de conservación y mantenimiento, según la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco.

Los especialistas dieron la conformidad técnica luego de una inspección interinstitucional a este sector que forma parte de la Ruta 5, para el ingreso seguro de turistas que decidan este camino para conocer la Maravilla del Mundo.

Los trabajos ejecutados por el personal de la Red de Caminos Inca se realizaron tras la emergencia geológica ocasionada por las intensas lluvias de los primeros meses del año. Las labores especializadas permitieron restablecer las condiciones de transitabilidad y reforzar la seguridad de este tramo.

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Dentro de los trabajos realizados se encuentran:

Desquinche de rocas inestables

Remoción de escombros y árboles caídos

Consolidación de muros de contención y taludes

Rehabilitación de la plataforma del camino

Mantenimiento de escalinatas originales

Mantenimiento de calzadas originales

Renovación de barandas, pasamanos, pontones y otras estructuras de madera

Control de la vegetación y limpieza de la vegetación a lo largo del recorrido

Cabe resaltar que, como parte de este proceso de reapertura, el 22 de julio se realizó una inspección técnica con representantes del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (Gercetur) y la Municipalidad Distrital de Machu Picchu.

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Durante la evaluación se verificó la correcta ejecución de las obras de conservación y mantenimiento, constatándose que la ruta reúne las condiciones técnicas y de seguridad necesarias para recibir nuevamente a visitantes nacionales y extranjeros.

La Ruta 5, conocida también como el Camino Sagrado de Chachabamba a Wiñay Wayna, es uno de los accesos históricos a la llaqta de Machu Picchu y forma parte de la Red de Caminos Inca, declarada Patrimonio Mundial por la Unesco por su extraordinario valor cultural e histórico.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco reiteró que las intervenciones realizadas respondieron a criterios técnicos especializados para preservar la integridad del Camino Inca y asegurar que el tránsito de visitantes se desarrolle en condiciones adecuadas, luego de los daños ocasionados por los fenómenos climáticos de inicios de año.