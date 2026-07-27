Las Fiestas Patrias, y otras épocas del año como las vacaciones escolares o fiestas de fin de año, registran una alta demanda para viajes en familia.

La aerolínea SKY Airlines estimó transportar más de 72 mil pasajeros en vuelos nacionales entre el 23 y el 29 de julio, con destinos como Cusco, Arequipa, Iquitos, Tarapoto y Piura entre los más demandados.

Asimismo, según datos de Promperú, uno de cada cuatro viajes de turistas nacionales incluye niños menores de 13 años.

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Ante el aumento de viajeros en el feriado largo, existen cuatro recomendaciones para que las familias viajen con niños sin contratiempos o complicaciones.

Lo primero es revisar con anticipación la documentación de los menores, verificando que cuenten con DNI vigente para vuelos nacionales y pasaporte electrónico válido para internacionales, así como las fechas de vencimiento para gestionar a tiempo cualquier renovación necesaria.

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Lo segundo es revisar los permisos requeridos para menores, los cuales varían según el destino y de quién los acompaña. En vuelos nacionales no se exige autorización adicional si viajan con uno de sus padres, pero sí se requiere una autorización notarial firmada por uno de ellos si el niño viaja solo o con un tercero. Para vuelos internacionales, si el menor viaja solo con uno de sus padres debe presentar autorización notarial del otro, pero, si viaja solo o con un tercero, se necesita autorización de ambos, la cual se presenta ante la autoridad migratoria.

Lo tercero es revisar adecuadamente que se debe llevar como equipaje, ya que viajar con niños exige preparar las maletas con tiempo, tomando en cuenta la duración del viaje, el clima del destino y los artículos necesarios durante el trayecto. Asimismo, es importante revisar qué tipo de equipaje incluye la tarifa, las dimensiones y peso permitidos para evitar pagos extra o demoras en el aeropuerto.

Finalmente, se recomienda llegar con suficiente anticipación al aeropuerto, ya que en feriados largos los procesos pueden demorar más, lo que permite hacer el check-in de los menores y pasar seguridad con calma. Además, se sugiere llevar juegos, libros o snacks para entretener a los niños mientras esperan embarcar o durante el vuelo.