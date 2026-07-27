Viajes en familia: ¿Qué consejos seguir para viajar con niños pequeños? Foto: Getty Images
Viajes en familia: ¿Qué consejos seguir para viajar con niños pequeños? Foto: Getty Images
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Redacción Gestión
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registran una alta demanda para viajes en familia.

Asimismo,

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Ante el aumento de viajeros en el feriado largo, existen cuatro recomendaciones para que las familias viajen con niños sin contratiempos o complicaciones.

para internacionales, así como las fechas de vencimiento para gestionar a tiempo cualquier renovación necesaria.

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En vuelos nacionales no se exige autorización adicional si viajan con uno de sus padres, pero sí se requiere una autorización notarial firmada por uno de ellos si el niño viaja solo o con un tercero. Para vuelos internacionales, si el menor viaja solo con uno de sus padres debe presentar autorización notarial del otro, pero, si viaja solo o con un tercero, se necesita autorización de ambos, la cual se presenta ante la autoridad migratoria.

Asimismo, es importante revisar qué tipo de equipaje incluye la tarifa, las dimensiones y peso permitidos para evitar pagos extra o demoras en el aeropuerto.

Finalmente, se recomienda llegar con suficiente anticipación al aeropuerto, ya que en feriados largos los procesos pueden demorar más, lo que permite hacer el check-in de los menores y pasar seguridad con calma. Además, se sugiere llevar juegos, libros o snacks para entretener a los niños mientras esperan embarcar o durante el vuelo.

Uno de cada cuatro viajes de turistas nacionales incluye niños menores de 13 años. | Crédito: americanexpress.com
Uno de cada cuatro viajes de turistas nacionales incluye niños menores de 13 años. | Crédito: americanexpress.com

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