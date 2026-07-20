La campaña de Fiestas Patrias 2026 movería entre US$ 240 millones y US$ 250 millones en el turismo interno, impulsada por un mayor flujo de viajeros y un incremento del gasto de los hogares, según estimó la presidenta del Gremio Turismo de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Gabriela Fiorini. La proyección considera que el país superará los 1.9 millones de turistas nacionales durante el feriado largo.

El gremio explicó que, de mantenerse un crecimiento similar al registrado en la campaña de 2025, cuando el turismo interno avanzó 7.2%, el número de viajeros incluso podría superar los 2 millones durante las celebraciones de este año. En ese escenario, el movimiento económico alcanzaría hasta US$ 250 millones, por encima de los US$ 223 millones generados el año pasado.

Uno de los principales factores que impulsarán la campaña será la mejora del empleo formal privado, que en los últimos cinco meses registró un crecimiento promedio de 5.3%, favoreciendo una mayor capacidad de gasto de las familias. A ello se suma la posibilidad de contar con hasta cinco días consecutivos de descanso por Fiestas Patrias, lo que incentivaría la realización de viajes dentro del país.

Si el turismo interno mantiene un crecimiento similar al de 2025 (7.2%), el número de viajeros podría superar los 2 millones durante la campaña. (Fuente: Agencia Andina)

Destinos con mayor dinamismo

En esa línea, la CCL prevé que los turistas nacionales continúen siendo los principales dinamizadores del sector durante estas fechas. De acuerdo con estadísticas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), este segmento representa cerca del 89.9% del total de viajeros durante Fiestas Patrias, mientras que los visitantes extranjeros concentran el 10.1%.

Respecto a los destinos con mayor dinamismo, el gremio proyectó que San Martín, Junín, Loreto, Ica, Lima Provincias, Arequipa, Ayacucho y Áncash concentrarán buena parte de la demanda turística durante la campaña. Estas regiones ya mostraron un desempeño destacado en la edición anterior, tanto por sus niveles de ocupación hotelera como por el crecimiento de la actividad turística.

En cuanto a los principales atractivos, Machu Picchu mantendría su posición como el destino más demandado durante Fiestas Patrias. La CCL proyectó un crecimiento de 8.3% en el número de visitantes respecto a julio de 2025 y señaló que los turistas extranjeros representarían alrededor del 76.13% del total de ingresos al santuario.

La CCL añadió que el mayor número de días de descanso también favorecerá la diversificación de destinos fuera del tradicional circuito Lima-Cusco. En ese contexto, las campañas de promoción de Mincetur y Promperú continuarían impulsando regiones con buena conectividad y oferta de alojamiento, especialmente aquellas vinculadas al turismo de naturaleza, cultura y aventura.

Los turistas nacionales representarían el 89.9% del total de viajeros durante Fiestas Patrias, mientras que los extranjeros concentrarían el 10.1%, de acuerdo con cifras del Mincetur. (Foto: Andina)

Ticket promedio y cautela por Fenómeno El Niño

Otro indicador que reflejaría el mayor dinamismo de la campaña será el gasto promedio por turista. Según las estimaciones del gremio, este ascendería a S/503 por persona, un incremento de 13% frente a los aproximadamente S/445 registrados durante los cuatro días feriados de 2025. Este desembolso contempla conceptos como transporte, hospedaje, alimentación y otras actividades turísticas.

No obstante, el gremio consideró necesario fortalecer la gestión del principal atractivo turístico del país mediante una venta de entradas completamente digital y una mejor articulación entre las entidades públicas involucradas en la atención al visitante, con el objetivo de preservar la competitividad del destino y mejorar la experiencia de los turistas.

Pese al panorama favorable para Fiestas Patrias, la CCL advirtió que un eventual Fenómeno de El Niño en el segundo semestre podría afectar la infraestructura vial y reducir el flujo de viajeros nacionales y extranjeros. Según el gremio, en episodios climáticos severos la actividad turística disminuye entre 30% y 35%, por lo que llamó a reforzar las medidas de prevención.