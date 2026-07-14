La bandera peruana izada durante las Fiestas Patrias. (Foto: Difusión)
La bandera peruana izada durante las Fiestas Patrias. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Paolo Rojas
mailPaolo Rojas

Cada mes de julio, las calles del país se tiñen de rojo y blanco para conmemorar las Fiestas Patrias. Sin embargo, una duda se repite entre muchos ciudadanos: ¿es obligatorio colocar la bandera del Perú en la fachada de las viviendas? ¿Existe una multa para quienes no lo hagan?

Aunque esta tradición forma parte de las celebraciones por la Independencia del Perú, no todos conocen qué dice realmente la norma sobre el uso de la bandera.

LEA TAMBIÉN: Fiestas Patrias: retail crecería hasta 5%, pero hay cautela por Fenómeno de El Niño

¿Es obligatorio colocar la bandera?

En el caso de las instituciones públicas, entidades del Estado, colegios, municipalidades y establecimientos oficiales, sí existe la obligación de izar la bandera nacional durante las Fiestas Patrias, conforme a las disposiciones vigentes sobre los símbolos patrios.

algunas municipales emiten ordenanzas que promueven o disponen el embanderamiento del distrito durante el mes de julio.

¿Cuánto es la multa por no colocar la bandera del Perú por Fiestas Patrias? Esto establece la Municipalidad de Lima | Foto: Andina
¿Cuánto es la multa por no colocar la bandera del Perú por Fiestas Patrias? Esto establece la Municipalidad de Lima | Foto: Andina

¿Pueden multarme?

Sí, pero solo en determinados casos. Si una municipalidad ha aprobado una ordenanza que establece el embanderamiento obligatorio dentro de su jurisdicción, el incumplimiento podría dar lugar a una sanción administrativa o multa, siempre que dicha medida esté contemplada en la normativa local.

Las multas pueden ir desde el 10% hasta el 20% de la UIT, e incluso ser mayores en casos específicos,

LEA TAMBIÉN: Trabajadores públicos recibirán S/ 300 de aguinaldo por Fiestas Patrias

Por ejemplo, en el Centro Histórico de Lima la multa es de S/ 1,375, mientras que en el resto del Cercado de Lima (fuera del Centro Histórico), la multa es de S/ 550.

Asimismo, por el uso inapropiado de la bandera, alterando su diseño original de forma ofensiva, la multa es de S/ 5,500.

El uso correcto de la bandera

Más allá de la obligación, las autoridades recuerdan que la bandera nacional debe ser utilizada con respeto y en buen estado de conservación. No debe exhibirse rota, descolorida o sucia, ni emplearse con fines que desvirtúen su condición de símbolo patrio.

Asimismo,

Las banderas deben usarse sin escudo. Solo las instituciones públicas pueden emplear el pabellón nacional con el escudo en el centro y deberá ser puesta obligatoriamente los días 27, 28, 29 y 30 de julio.

TE PUEDE INTERESAR

Fiestas Patrias y festividades del Tayta Shanti: Junín espera recibir a más de 50 mil turistas
Fiestas Patrias: retail crecería hasta 5%, pero hay cautela por Fenómeno de El Niño
Fiestas Patrias en el trabajo: ¿qué pueden solicitar y qué no las empresas a sus trabajadores?
Trabajadores públicos recibirán S/ 300 de aguinaldo por Fiestas Patrias

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.