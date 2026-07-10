Fiestas Patrias y trabajo: qué puede exigir el empleador y qué derechos tienen los trabajadores. | Foto: Generada con IA - ChatGPT
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Gerardo Rosales Diaz
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Durante julio es habitual que las empresas organicen desayunos, almuerzos, ceremonias, concursos y otras actividades para conmemorar las Fiestas Patrias. También es común que promuevan el uso de prendas de color rojo y blanco, escarapelas u otros elementos alusivos a la fecha como parte de sus acciones de integración y fortalecimiento de la cultura organizacional.

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