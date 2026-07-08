Para verificar si un familiar fallecido estuvo afiliado a una AFP, se puede ingresar a la página web de la SBS y solicitar la constancia de afiliación al Sistema Privado de Pensiones. Imagen: ChatGPT.
Para verificar si un familiar fallecido estuvo afiliado a una AFP, se puede ingresar a la página web de la SBS y solicitar la constancia de afiliación al Sistema Privado de Pensiones. Imagen: ChatGPT.
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Redacción Gestión
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Cuando una persona fallece, una de las dudas más frecuentes es qué ocurre con el fondo acumulado a lo largo de los años. Aunque muchas personas creen que ese dinero se pierde o queda en manos de la AFP, la realidad es distinta: puede ser entregado a beneficiarios o herederos, según corresponda.

La diferencia entre ambos conceptos suele generar confusión. Sin embargo, conocerla resulta clave para entender quiénes pueden recibir este fondo y bajo qué condiciones.

¿Quiénes son los beneficiarios del afiliado a una AFP?

Los beneficiarios son las personas que la ley reconoce como tales y que tienen derecho a acceder a una pensión de sobrevivencia, financiada con el ahorro previsional acumulado por el afiliado.

Entre ellos se encuentran o conviviente, los hijos menores de 18 años, los hijos mayores con invalidez y los padres dependientes o con invalidez. El porcentaje de la pensión que recibe cada beneficiario se determina de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente y se paga con los fondos acumulados en la cuenta individual del afiliado, complementados con el aporte adicional de la compañía de seguros, de ser el caso.

¿Y quiénes son los herederos del afiliado a una AFP?

Cuando no existen beneficiarios con derecho a pensión, el fondo acumulado pasa a formar parte de la herencia. En ese escenario, el monto acumulado puede ser entregado a los herederos legales, quienes lo reciben como herencia y no bajo la modalidad de una pensión.

Dependiendo de cada caso, entre ellos pueden encontrarse hijos mayores de edad sin derecho a pensión, hermanos, sobrinos, nietos u otros familiares que acrediten su condición de herederos conforme a ley.

“Es importante que las personas conozcan cómo funciona este proceso, ya que permite brindar tranquilidad tanto al afiliado como a su familia. Existen mecanismos definidos para que el ahorro previsional llegue a quienes tienen derecho a recibirlo, ya sea como beneficiarios o ”, explica Shirley Parodi, gerente de servicios y pensiones de AFP Integra.

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La ejecutiva indicó que el derecho a reclamar una o una herencia proveniente de una cuenta individual de pensiones no prescribe ni caduca. Esto significa que, si ningún familiar se presenta inmediatamente después del fallecimiento del afiliado, el dinero permanece en su cuenta individual hasta que un beneficiario o heredero con derecho lo solicite.

Finalmente, recordó que para verificar si un familiar fallecido estuvo , cualquier persona puede ingresar gratuitamente a la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y solicitar la constancia de afiliación al Sistema Privado de Pensiones (SPP).

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