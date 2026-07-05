Entre las principales novedades figura la creación de un mecanismo inédito en el país y es el aporte por consumo. Dicha modalidad permitirá que una parte del dinero generado por las compras realizadas por los ciudadanos se destine a su fondo de pensiones, convirtiendo el consumo cotidiano en una nueva fuente de ahorro previsional.

El mecanismo beneficiará tanto a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP), administrado por las AFP, como a los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), administrado por la ONP, siempre que cumplan con las condiciones establecidas en la ley.

¿Cómo funciona este aporte?

El aporte por consumo se financiará con parte de los gastos que realicen los afiliados y se calculará una vez al año. Equivaldrá al 1% de la suma de las compras elegibles realizadas durante el año, con un límite máximo de 8 UIT anuales (actualmente S/ 44,000).

Para acceder a este beneficio, las compras deberán estar sustentadas con boletas de venta electrónicas en las que figuren los nombres y apellidos del afiliado, así como su número de DNI.

Además, solo serán consideradas las operaciones cuyo importe por venta de bienes, cesión en uso o prestación de servicios supere los S/ 700. Las boletas por montos iguales o inferiores a ese límite no generarán aporte previsional.

De esta manera, cada compra realizada por un afiliado podrá generar un aporte adicional para su jubilación, sin reemplazar las contribuciones obligatorias que actualmente realizan los trabajadores dependientes o independientes.

La implementación de este mecanismo busca incentivar la formalización de las transacciones, promover la solicitud de comprobantes de pago y generar un ahorro complementario a lo largo de la vida laboral de los afiliados.

En el caso de los afiliados a las AFP, la cuenta especial por consumo se abrirá en la Entidad Administradora de Fondos en la que se encuentren realizando el aporte obligatorio.

Para quienes pertenecen a la ONP, solicitan la apertura de la cuenta especial por consumo en la entidad de su eleccion.

La entrada en vigor del aporte por consumo está prevista para enero de 2027, plazo durante el cual el Ejecutivo deberá culminar la reglamentación y adecuar los sistemas tecnológicos que permitirán identificar las compras elegibles y transferir automáticamente los recursos a las cuentas previsionales de los afiliados.

Con ello, el Perú incorporará un mecanismo que ya ha sido aplicado en otros países para incentivar el ahorro de largo plazo, buscando que las compras del día a día también contribuyan a fortalecer los ingresos de los trabajadores durante su jubilación.