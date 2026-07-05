Perú incorporará un mecanismo que ya ha sido aplicado en otros países para incentivar el ahorro de largo plazo. Foto: Andina/ Referencial.
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Zulema Ramirez Huancayo
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La reforma del sistema de pensiones ya empezó a implementarse en el Perú y, de manera progresiva, incorporará una serie de cambios que buscan ampliar la cobertura previsional, incrementar el ahorro para la jubilación y fortalecer la sostenibilidad del sistema.

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