“Hay que cortar (los retiros) porque hay gente que ya no tiene para la pensión, gente que tiene muy poquito fondo para la pensión y solo unos pocos que sí van a beneficiarse del sistema”, alertó el también extitular del MEF durante el Markerts & Investments Summit 2026, organizado por El Dorado.

Valdivieso estimó, además, que existe el potencial para que el patrimonio administrado por las AFP pueda multiplicarse por tres en los próximos cinco años a US$ 100,000 millones, si se cancelan los retiros, se genera empleo formal, se tiene éxito para atraer a los informales al sistema y continúa la alta rentabilidad de los fondos, como se observó en los últimos años.

Luis Valdivieso, exministro de Economía y Finanzas. FOTO: Joel Alonzo/GEC

“Existe una reforma previsional que se está implementando, pero al final de cuentas vuelve el fantasma de los retiros. Eso implica una gran inestabilidad regulatoria”, enfatizó David Cuervo, managing director Perú de Mercer.

Y sobre esa inestabilidad también se pronunció Mariano Álvarez, de AFP Habitat, al ser consultado sobre por qué no han ingresado nuevos competidores al mercado previsional.

“Para empezar, se requieren reglas estables, y que el tamaño del negocio se vea en crecimiento, que no haya retiros de manera permanente”, recalcó.

En el mercado peruano, compiten 4 AFP | Foto: Andina

“¿Cómo le digo yo a mi directorio, quiero entrar a este negocio si no sé cuál es el tamaño de la torta (mercado) a la que me estoy enfrentando?”, agregó.

La última reforma previsional, cuyo reglamento fue publicado el año pasado, admite el ingreso de nuevos jugadores al mercado como aseguradoras y entidades del sistema financiero, siempre cumpliendo ciertas exigencias por la SBS. Sin embargo, hasta el momento, siguen compitiendo solo 4 AFP.