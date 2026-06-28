AFP Habitat advierte que se requieren reglas estables. | Composición EC: Freepik / Andina
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Guillermo Westreicher Herrera
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A consecuencia de los ocho retiros aprobados hasta ahora, un gran porcentaje de afiliados al Sistema Privado de Pensiones se quedó con cero en su cuenta de capitalización individual, advirtió Luis Valdivieso, expresidente de la Asociación de AFP, ¿qué medidas deberían tomar las autoridades para enfrentar ese problema?

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