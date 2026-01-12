Se acumulan tres años de rentabilidad en los ahorros previsionales administrados por las AFP, y en los tres tipos de fondos.

Esta evolución responde al favorable desempeño de los mercados bursátiles local e internacional. Las AFP deben invertir, por ley, al menos el 50% del portafolio que administran en la plaza doméstica.

El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) avanzó el año pasado 50.08%.

La rentabilidad del fondo 2, donde se encuentra el grueso de afiliados (el 89% al cierre de noviembre del 2025, según la SBS), fue la mayor desde el 2019 (12.92%).

El fondo 1, más conservador, ganó en promedio 10.31% en el 2025; el fondo 2, de riesgo balanceado, 11.32%; y el fondo 3, más arriesgado, 18%, según Economática.

Fondos de pensiones reportaron mayores ganancias en el 2025. (Foto referencial: Hugo Curotto/ GEC)

Activos locales

“Las inversiones (de las AFP) en el extranjero tienen un límite. Entonces, siempre los activos locales son importantes dentro del portafolio de los administradores de fondos de pensiones”, manifestó a Gestión Jorge Espada, managing partner de Valoro Capital.

Las inversiones de las AFP son “más sensibles” al desempeño del mercado interno, sostuvo.

“La bolsa estadounidense, en soles, ha tenido (en el 2025) un retorno menor (que la plaza limeña)”, añadió.

Tras el ‘bache’ causado por el anuncio de los aranceles recíprocos por parte del Gobierno de EE.UU. en el denominado “Día de la Liberación” en abril pasado, el índice S&P 500 de la bolsa de Nueva York acumuló en el 2025 un rendimiento de 17.88% (a lo que tendría que restarse la caída del dólar de 10.5% para calcular el retorno en moneda local).

“Sobre todo el fondo 3, y en menor medida el fondo 2, posee una exposición a la bolsa peruana muy alta, y la BVL tuvo uno de los mayores rendimientos en el mundo el año pasado”, comentó José Larrabure, gerente del área de gestión de inversiones de Allié Family Office LLC.

“Todo lo que es minería ha tenido un año excelente por los altos precios de los metales, y la acción de Credicorp, que tiene un peso importante en el índice (general de la bolsa limeña), ha mostrado (también) un retorno importante”, agregó.

Plazas globales

Un segundo factor a tener en cuenta es que las plazas globales, en general, registraron “un año muy bueno”, no solo el S&P 500, sino también las bolsas europeas, China y los mercados emergentes, dijo.

A modo de comparación, en el 2024 la bolsa doméstica ganó 11.56%, mientras que en Wall Street el alza fue de 25.02%. En ese año, los fondos 1, 2 y 3 rindieron, 1.35%, 4.25% y 1.31%, respectivamente.

Tanto Espada como Larrabure coincidieron en que si bien la caída del dólar tuvo un impacto en el rendimiento de las inversiones de las AFP en el exterior, fue compensada por la alta rentabilidad alcanzada por esos instrumentos foráneos.

“A raíz de la apreciación del sol, (las inversiones en dólares de las AFP) no han rendido tanto, pero igual han tenido un muy buen año porque la gran mayoría de los activos en el mundo han tenido rentabilidades espectaculares, sobre todo las acciones”, expresó el ejecutivo de Allié.

Octavo retiro

Otro elefante en la cristalería es el octavo retiro de los fondos de pensiones en curso.

Espada refirió que, a consecuencia de la liberación de los ahorros previsionales, las AFP han venido decantándose por inversiones más a corto plazo que, a su vez, ofrecen menores rendimientos.

“El (octavo) retiro se venía discutiendo desde junio (del 2025). Entonces, las AFP han estado prefiriendo inversiones de hasta un año o depósitos a plazo, en el componente de renta fija, con respecto a inversiones más largas”, sostuvo.

El CEO de Valoro Capital estimó que, de no haberse aprobado un octavo retiro y si el dólar no hubiera caído más de 10%, los fondos de pensiones habrían acumulado un mayor rendimiento en el 2025.

“(Ahora) es más complicado el manejo de un portafolio porque necesitas más liquidez para poder atender los retiros. Y esa liquidez generalmente rinde mucho menos”, manifestó Larrabure.

Retiros de los fondos de pensiones tienen un impacto en los portafolios de las AFP. (Foto. composición GEC)

Renta fija

No solo la renta variable (acciones) impulsó las ganancias de los fondos de pensiones, sino también la renta fija (bonos y otros instrumentos de deuda).

En el 2025, tanto la Fed de EE.UU. como del BCR recortaron tasas de interés de referencia, y ello “ha representado una ganancia” en las inversiones de las AFP en títulos de deuda, sostuvo Espada.

A menor tasa de interés, suben los precios de los bonos, explicó.

Sin embargo, opinó que en el 2025 tuvieron mayor preponderancia los beneficios provenientes de los activos de riesgo. “Desde abril hasta la fecha, el fondo 3 (el más expuesto a las acciones) debe haber rendido 20% en algunas AFP”, agregó.

Rendimientos de los fondos previsionales.





Fondo 3 podría rendir a doble dígito en este 2026

Jorge Espada, de Valoro Capital, prevé que durante este 2026 el fondo 3 de las AFP podría alcanzar, en promedio, rendimientos de dos dígitos. Tal estimación tiene en cuenta que la Bolsa de Lima continuará favorecida por los altos precios de los metales, que siguen al alza en los primeros días del año.

“Creo que el 2026 va a ser más de renta variable que de renta fija”, señaló el analista al mencionar que esa trayectoria impulsaría más a los fondos de pensiones que invierten una mayor parte de su portafolio en acciones locales, es decir, al fondo 3.

El ejecutivo proyecta que, en un escenario conservador, la renta variable rendiría entre 9% y 15% este año, mientras que la renta fija, entre 4% y 6%.