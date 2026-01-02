El Índice General de la BVL estampó un alza de 50% el año pasado, pero no fue lo único resaltante. Acorde con ese desempeño, el valor de las compañías que cotizan en la plaza, medida a través de la capitalización bursátil, ascendió a US$ 266,506 millones a fin del 2025, lo que denota un incremento de 44%, o de US$ 81,826 millones respecto del 2024, según datos de nuam.

La tasa de crecimiento de esta referencia del mercado se aceleró en el 2025, pues en el año precedente su avance fue más modesto, de apenas 4% (US$ 6,954 millones).

La mayor demanda de acciones locales por parte de los inversionistas, sobre todo personas y extranjeros, presionó e impulsó los precios, lo que se reflejó en la capitalización que, en esencia, calcula las acciones en circulación multiplicada por su cotización, refirió a Gestión, Luis Eduardo Falen, docente de la Universidad del Pacífico.

Mayor demanda impulsó el precio de las acciones en la BVL. (Foto: Jorge Cerdán/GEC)

Demanda

Abonó a ello, el aumento de los montos negociados en la BVL a un promedio diario de entre US$ 12 millones a US$ 15 millones, “que son importantes para la bolsa local”, así como el ingreso de firmas al mercado bursátil como el de Auna, que aporta a los volúmenes transados, dijo.

“La mayor demanda por acciones lleva a mayores precios. Entonces mayor liquidez ayuda a mejorar precios, a una mejor formación de precios”, comentó al recalcar que los precios de los títulos influyen directamente en la capitalización bursátil.

El correlato de este incremento es la mayor confianza de los inversionistas en las empresas locales y una menor percepción de riesgo, sostuvo. Además, la capitalización más elevada de las compañías permite incrementar el valor de las inversiones de fondos mutuos, family office y AFP, entre otros que participan en la bolsa, detalló.

Entre los sectores que más contribuyeron a la capitalización, Falen citó las mineras, muy favorecidas por el alza de los metales y con rendimiento de hasta triple dígito en sus acciones; las empresas financieras, que afrontaron menor gasto de provisiones; y las firmas de consumo y construcción, apuntaladas por el dinamismo de la demanda interna –consumo e inversión privada–.

Atractivas

Para las compañías, que el desempeño de su acción sea positivo y aumente su capitalización bursátil, puede ayudar a que “sean más atractivas” en una operación de fusión o adquisición por parte de otra firma, aseveró Marco Contreras, jefe de research de Kallpa SAB.

“Si se está buscando vender una participación o toda la compañía, se podrá vender más cara”, afirmó.

Asimismo, consideró que la elevación de la capitalización bursátil en la BVL beneficia, en general, a todos los trabajadores dependientes.

“Estas compañías (cuya capitalización se ha incrementado) están en todos los portafolios de los fondos de pensiones, donde tienen exposición la mayoría de personas en planilla. Entonces si suben los precios de las acciones, también es bueno para todos ellos”, manifestó.

Falen indicó que las empresas cuya valorización de mercado ha mejorado tendrán más facilidades para emitir acciones, bonos y financiarse.

Las AFP son los principales inversionistas en la BVL (Foto: Jorge Cerdán/GEC)

Responsabilidades

Pero, al mismo tiempo, aumentarán sus responsabilidades, como las de gobierno corporativo y transparencia, además de estar sujetas a un mayor escrutinio del mercado, pues recibirán más cobertura por parte de inversionistas, analistas, instituciones e incluso de la opinión publica, acotó.

“Se espera entonces que conformen mejores directorios, el compliance. Asimismo, pueden potencialmente ingresar a índices (por ejemplo, MSCI) como resultado de su mayor capitalización de mercado”, agregó.

Percepción de solidez de firmas

Marco Contreras, de Kallpa SAB, explicó que la elevación de la capitalización bursátil es consecuencia de que los inversionistas vean más solidez en las empresas. “Ven que (la compañía) genera más caja, mayores ingresos, menor endeudamiento, buenas perspectivas, más eficiencia, etc. Por eso demandan más acciones de esa compañía y hacen que el precio suba (y por tanto la capitalización)”, resumió.

“El hecho de que la empresa tenga mejores condiciones de financiamiento (también) puede ser una de las razones de la subida de precios de las acciones, que es justamente lo que ha ocurrido este año, pues las tasas de interés han bajado en comparación a finales del año pasado”, añadió.

