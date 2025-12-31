El cobre se encamina a su mayor ganancia anual desde 2009, impulsado por una estrechez de oferta a corto plazo y por apuestas a que la demanda del metal clave para la electrificación superará a la producción.

El metal rojo ha marcado una serie de máximos históricos en un repunte de fin de año, con un alza de más del 40% en la Bolsa de Metales de Londres en 2025.

Eso lo convierte, junto con el estaño, en el metal con mejor desempeño entre los seis metales industriales del mercado. Los precios cayeron el 1% el miércoles, el último día de operaciones del año.

El cobre se encamina a su mejor año desde 2009 | El metal clave para la electrificación ha subido ante las preocupaciones por el suministro

Las ganancias recientes también han sido impulsadas por operadores que se apresuraron a enviar cobre a Estados Unidos ante la expectativa de posibles aranceles, lo que generó escasez en otros mercados.

El plan de Donald Trump de reabrir en 2026 el debate sobre aranceles al cobre primario reactivó el arbitraje que sacudió al mercado anteriormente este año, ajustando la disponibilidad fuera de Estados Unidos, incluso cuando la demanda subyacente en China, el principal comprador, se ha debilitado.

“La expectativa de futuros aranceles de importación en Estados Unidos sobre cobre refinado ha resultado en la entrada de más de 650,000 toneladas de metal al país, creando escasez fuera de Estados Unidos”, escribió Natalie Scott-Gray , analista sénior de metales en StoneX Financial Ltd. Señaló que dos tercios de los inventarios visibles globales ahora se concentran en el COMEX.

Más allá de los flujos impulsados por aranceles, un accidente fatal en la segunda mina de cobre más grande del mundo en Indonesia, una inundación subterránea en la República Democrática del Congo y una explosión mortal de roca en una mina en Chile han añadido presión adicional sobre la disponibilidad del metal.

Las perspectivas de corto plazo para el crecimiento de la demanda de cobre se han visto empañadas por la debilidad en China, el mayor consumidor mundial del metal rojo.

El cobre ha aumentado en los almacenes de EE.UU. este año

El mercado inmobiliario del país atraviesa una desaceleración prolongada que ha reducido la necesidad de tuberías y cableado de cobre, mientras que el gasto de los consumidores se ha mantenido débil, afectando la demanda de bienes terminados como los electrodomésticos.

Aun así, se espera un impulso sólido en la demanda global de cobre a largo plazo. BloombergNEF estima que el consumo podría aumentar en más de un tercio para 2035 en su escenario base.

Entre los motores de esta tendencia figuran el avance hacia fuentes de energía más limpias como paneles solares y turbinas eólicas, la creciente adopción de vehículos eléctricos y la expansión de las redes eléctricas.