Argentina está reevaluando dónde termina la ideología y dónde empieza el realismo económico. Photographer: Erica Canepa/Bloomberg
Argentina está reevaluando dónde termina la ideología y dónde empieza el realismo económico. Photographer: Erica Canepa/Bloomberg
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Tierra del Fuego no es el lugar más obvio para buscar pistas sobre la rapidez con la que está cambiando Argentina. Sin embargo, la provincia más austral y menos poblada del país acaba de concretar un brusco giro de política que insinúa un cambio nacional mucho más amplio.

TE PUEDE INTERESAR

Argentina aprobó Presupuesto Público y nueva Ley de Inocencia Fiscal, ¿en qué consiste?
Banco central sudamericano inicia cruzada contra el dólar, en contraste con sus vecinos
Fin del subsidio al combustible tensiona al nuevo gobierno boliviano
Diez años después: ¿regresa la ola promercado a América Latina?
Este es el país que más ha mejorado en 2025, según The Economist

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.