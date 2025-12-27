Argentina aprobó la Ley de Presupuesto Público para el 2026 en un contexto de superávit fiscal primario de 1.5% del PBI. Según el presidente Javier Milei, es un hecho histórico, que coincide también con la creación de una Ley de Inocencia Fiscal.

El presupuesto contempla una importante desaceleración de la inflación al 10.1% anual, lejana al 117.8% del 2024 y por debajo del 27.9% acumulada hasta noviembre de 2025, y un tipo de cambio de 1.423 pesos por dólar en diciembre de 2026, más bajo que el valor actual.

Se estima también que el PBI de Argentina cerrará el próximo año con un crecimiento del 5% y un superávit fiscal primario de 1.5% del PBI.

Javier Milei se ha convertido en un aliado de Donald Trump en la región.

Inocencia fiscal, ¿qué cambiará?

Se dio luz verde también a la Ley de Inocencia Fiscal, con la cual se devolverá “la libertad de usar ahorros” y “blindarlos para que ningún político del futuro se los pueda quitar”, según Milei.

La norma precisa que todo contribuyente es, por principio, considerado como cumplidor en el pago de los impuestos, salvo que el Fisco demuestre que deliberadamente se evadió esta responsabilidad.

El líder ultraliberal sostuvo que el umbral de evasión simple se eleva a 100 millones de pesos (aproximadamente US$ 68,921) y la agravada, a 1,000 millones (US$ 689,212).

Además, facilita el pago de deudas tributarias, reduce multas y crea un régimen especial simplificado para la declaración de los Impuestos a las Ganancias.

“Esta ley es revolucionaria. Estamos blindando los ahorros de los argentinos para siempre. Ningún gobierno que venga después de nosotros va a poder robarles los ahorros a los argentinos de bien”, apuntó el mandatario.

Con información de DW.