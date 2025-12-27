El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo este viernes que sectores de poder en Estados Unidos estarían creando una “realidad virtual” con el objetivo de justificar el despojo de los recursos naturales de su país, en un contexto marcado por el incremento de las fricciones diplomáticas y militares entre Caracas y Washington.

Durante un acto de entrega de obras comunitarias, transmitido por el canal estatal VTV, el mandatario rechazó cualquier intento de imponer, desde el exterior, un modelo de dominación sobre Venezuela. “Que se sepa es imposible que desde sectores del poder de Estados Unidos fabriquen una realidad virtual y le impongan a la Venezuela de Bolívar un modelo de dominación colonial y esclavista para robarle sus recursos naturales” , afirmó.

Maduro reiteró además que su Gobierno es blanco de una “guerra psicológica” destinada, según dijo, a alterar la estabilidad interna del país. Esta denuncia se ha intensificado desde el inicio del despliegue militar estadounidense en el Caribe, iniciado en agosto, el cual Caracas considera una amenaza orientada a promover un eventual “cambio de régimen”.

Las declaraciones del mandatario venezolano se producen luego de que, el pasado 17 de diciembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalara que Venezuela habría retirado los derechos petroleros a empresas estadounidenses y manifestara su intención de recuperarlos. En respuesta, el Gobierno venezolano rechazó esas afirmaciones y reiteró que los recursos naturales son propiedad soberana del país.

Pese al tono crítico, Maduro volvió a insistir en la vía del diálogo. Señaló que, si existiera una disposición basada en el respeto mutuo para conversar y dejar atrás “proyectos fracasados de más de 25 años”, su Gobierno estaría dispuesto a tender la mano.

Donald Trump ha señalado recientemente que Estados Unidos busca recuperar derechos petroleros de empresas estadounidenses en Venezuela, en medio del aumento de las tensiones con Caracas. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP.

Intentos de acercamiento sin resultados

Desde el inicio del despliegue aeronaval estadounidense en el Caribe, el presidente venezolano ha reiterado en varias ocasiones su llamado al diálogo con Washington. A finales de septiembre, el Ejecutivo informó sobre una carta enviada por Maduro a Trump, en la que proponía abrir un canal de negociación y rechazaba las acusaciones de narcotráfico formuladas por Estados Unidos.

Asimismo, el pasado 3 de diciembre, Maduro indicó que sostuvo una conversación telefónica con el mandatario estadounidense, la cual calificó como “cordial” y desarrollada en un “tono de respeto”, aunque sin ofrecer mayores detalles sobre su contenido. Según dijo entonces, habían transcurrido alrededor de diez días desde esa comunicación.

De manera oficial, el Gobierno de Estados Unidos ha señalado que el despliegue militar en el Caribe tiene como objetivos combatir el narcotráfico y recuperar los derechos petroleros de empresas estadounidenses, sin plantear de forma explícita la salida de Maduro del poder.

Caracas ha rechazado de manera reiterada los señalamientos vinculados al narcotráfico y ha denunciado como un acto de “piratería” la reciente confiscación, por parte de Estados Unidos, de dos buques que transportaban crudo venezolano. Estas acciones se produjeron tras el anuncio de un bloqueo a petroleros sancionados que ingresen o salgan del país caribeño.

Con información de EFE.