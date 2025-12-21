El petrolero Centuries, que cargó petróleo en Venezuela, fue incautado el sábado 20 de diciembre por Estados Unidos. (AFP).
El petrolero Centuries, que cargó petróleo en Venezuela, fue incautado el sábado 20 de diciembre por Estados Unidos. (AFP).
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Guardia Costera de Estados Unidos (EE.UU.) estaba persiguiendo el domingo otro petrolero sancionado en el mar Caribe,

La persecución del petrolero, que fue confirmada por un funcionario estadounidense al tanto de la operación, se produce después de que la administración estadounidense anunció el sábado que la segunda incautación en menos de dos semanas.

El funcionario, que no estaba autorizado para comentar públicamente sobre la operación en curso y habló bajo condición de anonimato, dijo que la persecución del domingo involucraba “una embarcación de la flota oscura sancionada que es parte de la evasión ilegal de sanciones de Venezuela”.

LEA TAMBIÉN: Trump afirma que Venezuela le quitó derechos petroleros a EE.UU. y exige su restitución

Una serie de ataques

El funcionario dijo que el petrolero estaba navegando con una bandera falsa y bajo una orden de incautación judicial.

La incautación al amanecer del sábado de un barco con bandera de Panamá llamada Centuries tuvo como objetivo lo que la Casa Blanca describió como una “embarcación con bandera falsa operando como parte de la flota sombra venezolana para traficar petróleo robado”.

El 10 de diciembre, Guardia Costera, con la asistencia de la Marina, incautó un petrolero sancionado llamado Skipper, parte de la flota fantasma de petroleros que, según Estados Unidos, opera al margen de la ley para mover carga sancionada. Ni siquiera estaba navegando con la bandera de una nación cuando fue incautado por la Guardia Costera.

Todo esto ocurre mientras Trump ha intensificado su retórica hacia el presidente venezolano Nicolás Maduro.

La semana pasada, Trump exigió que Venezuela devolviera los activos que ha incautado a las compañías petroleras estadounidenses hace años, justificando nuevamente su anuncio de un “bloqueo” contra los petroleros que viajan hacia o desde el país sudamericano que enfrentan sanciones estadounidenses.

LEA TAMBIÉN: China apoya a Venezuela tras orden de Trump de bloquear petroleros

Inversiones estadounidenses en Venezuela

Algunos petroleros sancionados ya se están desviando de Venezuela.

Las compañías petroleras estadounidenses dominaron la industria petrolera de Venezuela hasta que se nacionalizó el sector, primero en la década de 1970 y nuevamente en el siglo XXI bajo Maduro y su predecesor, Hugo Chávez.

Maduro dijo en un mensaje el domingo en Telegram que “Venezuela tiene 25 semanas denunciando, enfrentando y derrotando una campaña de agresión que va desde el terrorismo psicológico hasta los corsarios que han asaltado petroleros”. Y agregó: “¡Estamos preparados para acelerar la marcha de la Revolución profunda!.”

El enfoque en los petroleros se produce mientras Trump ha ordenado al Departamento de Defensa llevar a cabo una serie de ataques a lanchas en el Caribe y el Pacífico oriental que su administración alega están contrabandeando fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos y más allá.

Al menos 104 personas han sido asesinadas en 28 ataques conocidos desde principios de septiembre. Los ataques a los botes han enfrentado escrutinio por parte de legisladores estadounidenses y activistas de derechos humanos, quienes dicen que la administración ha ofrecido escasas pruebas de que sus objetivos son realmente narcotraficantes y que los ataques fatales equivalen a ejecuciones extrajudiciales.

Con información de AP

TE PUEDE INTERESAR

Trump se niega a descartar guerra con Venezuela: Maduro “sabe exactamente lo que quiero”
¿Acto de guerra contra Maduro? Bloqueo a Venezuela reaviva debate sobre poder bélico de Trump
Trump dice que no necesita permiso del Congreso para atacar al narcotráfico en Venezuela

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.