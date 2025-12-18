El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso a la nación desde la Sala de Recepciones Diplomáticas de la Casa Blanca, en Washington D. C., Estados Unidos, el 17 de diciembre de 2025. Foto: EFE/EPA/Doug Mills
Redacción Gestión
contra intereses del narcotráfico ubicados en territorio de Venezuela.

En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, el mandatario admitió también que no le importaría compartir información previa con el Legislativo.

“No me importaría contárselo (al Congreso), pero no es para tanto. No tengo por qué decírselo, ya está comprobado”, dijo Trump.

Estas declaraciones se dan en el marco de la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela,

y acusó al Ejecutivo venezolano de robar yacimientos y activos petrolíferos estadounidenses, haciendo aparente referencia a las expropiaciones ejecutadas durante el mandato de Hugo Chávez.

Asimismo, , y a partir de septiembre ha bombardeado a más de dos docenas de presuntas narcolanchas.

Lo dicho por Trump llega a su vez dos días después de la publicación de una entrevista con la secretaria de Gabinete del presidente, Susie Wiles, que admitió que si el mandatario autorizara un despliegue militar en suelo venezolano, supondría “la guerra” y que requeriría de la autorización del Congreso.

Elaborado con información de EFE.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirige a la nación desde la Sala de Recepciones Diplomáticas de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 17 de diciembre de 2025. (Foto de Doug MILLS / AFP).
