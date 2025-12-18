El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que no necesita la autorización del Congreso de su país para ordenar bombardeos contra intereses del narcotráfico ubicados en territorio de Venezuela.

En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, el mandatario admitió también que no le importaría compartir información previa con el Legislativo.

“No me importaría contárselo (al Congreso), pero no es para tanto. No tengo por qué decírselo, ya está comprobado”, dijo Trump.

Estas declaraciones se dan en el marco de la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela,

El presidente estadounidense anunció en redes sociales que su gobierno bloquearía todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela con crudo abordo y acusó al Ejecutivo venezolano de robar yacimientos y activos petrolíferos estadounidenses, haciendo aparente referencia a las expropiaciones ejecutadas durante el mandato de Hugo Chávez.

Asimismo, Trump ha ordenado un despliegue militar masivo en el Caribe con el objetivo de detener el tráfico de drogas del que también acusa a Venezuela, y a partir de septiembre ha bombardeado a más de dos docenas de presuntas narcolanchas.

Lo dicho por Trump llega a su vez dos días después de la publicación de una entrevista con la secretaria de Gabinete del presidente, Susie Wiles, que admitió que si el mandatario autorizara un despliegue militar en suelo venezolano, supondría “la guerra” y que requeriría de la autorización del Congreso.

Elaborado con información de EFE.