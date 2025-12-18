Las fuerzas armadas de EE.UU. destruyeron el miércoles una nueva lancha supuestamente ligada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico Oriental y mataron a las cuatro personas que tripulaban la nave.

El ataque se ejecutó bajo el marco del operativo “Lanza del Sur” y lo ordenó el secretario de Guerra, Pete Hegseth, de acuerdo con el Comando Sur por medio de su cuenta oficial de X.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses acompañaron la publicación del ataque con un video donde se observa a un buque en movimiento que resulta impactado.

Las tensiones en el Pacífico y Caribe

El nuevo ataque se anunció minutos antes de que el presidente, Donald Trump, realizara un mensaje a la nación.

El martes Trump ordenó incautar todos los petroleros venezolanos sancionados, como hicieron con uno la semana pasada en el Caribe que remolcó hasta un puerto estadounidense.

Con este nuevo ataque, se contabilizan más treinta las embarcaciones destruidas y al menos un centenar de personas asesinadas, supuestamente asociadas al crimen organizado, aunque el Gobierno de Donald Trump no publicó detalles de sus identidades.

Estados Unidos mantiene una fuerte presencia militar en las costas venezolanas y el mandatario republicano no ha descartado que pronto se realicen ataques a objetivos terrestres justificándose en el combate al narcotráfico.

Elaborado con información de EFE.