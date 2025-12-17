El Gobierno de Estados Unidos pondrá en marcha un nuevo sistema de control migratorio que ampliará la recopilación obligatoria de datos biométricos de todas las personas extranjeras que ingresen o salgan del país. La medida fue publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el Registro Federal y entrará en vigor el 26 de diciembre de 2025, como parte de un sistema biométrico integrado de entrada y salida.

La normativa autoriza al DHS a recolectar información como fotografías, huellas digitales y otros datos biométricos en aeropuertos internacionales, cruces fronterizos terrestres con México y Canadá, y puertos marítimos utilizados para viajes internacionales. Estos datos se tomarán tanto al momento del ingreso como de la salida del territorio estadounidense.

Según el DHS, el objetivo principal es comparar la información biométrica captada al ingresar con la obtenida al salir, lo que permitirá verificar identidades y confirmar de manera más precisa las salidas del país.

La agencia sostiene que el sistema busca reforzar la seguridad nacional y reducir riesgos como el terrorismo, el uso de documentos falsificados, las salidas no registradas y la entrega de información incorrecta por parte de los viajeros.

La medida, que entrará en vigor el 26 de diciembre de 2025, se aplicará en aeropuertos, cruces terrestres y puertos marítimos. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

La regla se aplicará a todos los no ciudadanos, sin excepción, incluidos turistas, estudiantes, trabajadores temporales, residentes permanentes legales (green card), personas con otros estatus migratorios, así como niñas, niños, adolescentes y adultos mayores.

El DHS también podrá exigir datos biométricos a personas vinculadas con solicitudes migratorias, salvo que se otorgue una exención específica.

De acuerdo con el Registro Federal, el DHS define la biometría como características biológicas o conductuales medibles.

Entre los datos autorizados se incluyen imágenes faciales, huellas dactilares y de palmas, firma manuscrita, imágenes oculares, voz y, en ciertos casos, ADN parcial. Esta información se usará para la gestión de identidad, verificación de antecedentes y prevención de fraude migratorio, trata de personas y suplantación de identidad.

El DHS asegura que el sistema permitirá verificar identidades, detectar excesos de estadía y prevenir fraudes y riesgos para la seguridad nacional. (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

El sistema biométrico integrado permitirá además detectar excesos de estadía y el uso fraudulento de documentos de viaje.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) indicó que la tecnología de reconocimiento facial ya es el principal método de revisión biométrica en aeropuertos y puertos marítimos, y que ahora se ampliará su aplicación para mejorar la precisión y eficiencia en los controles.

Un análisis de la firma legal Lincoln-Goldfinch Law, con sede en Austin, Texas, señaló que la recopilación de datos biométricos también en el momento de salida representa un cambio importante en la política fronteriza de vigilancia, al crear un nuevo paradigma que debe estar sujeto a supervisión legal activa.

Expertos legales advierten que el cambio implica un nuevo nivel de vigilancia y piden supervisión legal y garantías para los viajeros. (Foto: EFE / Justin Lane)

El bufete advirtió sobre la necesidad de que las personas estén informadas sobre el uso, la conservación y los mecanismos para corregir errores en sus datos.

Kate Lincoln-Goldfinch, abogada migratoria y vocera de la firma, manifestó que las autoridades no pueden aplicar esta regla de manera generalizada sin considerar las particularidades de cada caso.

demás, recomendó que se adopten garantías constitucionales, avisos claros y mínima interferencia con los viajes legales, para evitar impactos indebidos en los viajeros que cumplen con la ley.