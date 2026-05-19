Luego de cinco temporadas de sátira política y una mirada crítica al fenómeno de los superhéroes, “The Boys” se prepara para abandonar definitivamente la pantalla. En este cierre, la atención se concentra en el desenlace del enfrentamiento entre Billy Butcher (Karl Urban) y Homelander (Antony Starr), lo que ha convertido al capítulo final de la serie en uno de los estrenos más relevantes del año dentro del catálogo de Amazon Prime Video. Por eso, aquí Gestión Mix te cuenta qué propone el episodio de despedida, en qué momento estará disponible y cómo verlo sin contratiempos.

Vale precisar que la producción, basada en los cómics de Garth Ennis, llega a este desenlace con 40 episodios cargados de acción, drama, comedia y fantasía.

Además, el show televisivo apuesta por un cierre “a lo grande”: el último capítulo tendrá funciones especiales en salas de cine con tecnología 4DX, con proyecciones ya confirmadas en países como Estados Unidos y México.

LA TRAMA DEL EPISODIO FINAL DE “THE BOYS”

El episodio 8 de la temporada 5 de “The Boys” se titula “Blood and Bone” y marca la conclusión definitiva de la historia.

Este funciona como clímax de todo el conflicto acumulado entre el bando de Butcher y los superhéroes controlados por Vought, con un enfrentamiento directo que define el futuro de Homelander y del mundo que la serie construyó.

De esta manera, se presenta como el cierre de arco para personajes clave como Hughie Campbell (Jack Quaid), Starlight (Erin Moriarty), Mother’s Milk (Laz Alonso) y Kimiko Miyashiro (Karen Fukuhara).

EL TRÁILER DEL EPISODIO FINAL DE LA SERIE “THE BOYS”

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL CAPÍTULO FINAL DE “THE BOYS”?

El gran final de “The Boys” se estrena en Amazon Prime Video el miércoles 20 de mayo del 2026, fecha que te recomiendo anotar en tu agenda.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL CAPÍTULO FINAL DE “THE BOYS”?

Al igual que el resto de la temporada, el episodio final de la serie tiene previsto su lanzamiento en el siguiente horario a nivel internacional.

Horario por país:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) del miércoles 20 de mayo México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. del miércoles 20 de mayo Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. del miércoles 20 de mayo Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. del miércoles 20 de mayo Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 4:00 a.m. del miércoles 20 de mayo España 9:00 a.m. del miércoles 20 de mayo

¿CÓMO VER EL CAPÍTULO FINAL DE “THE BOYS”?

Tal como te puedes imaginar, “The Boys” en un título exclusivo de Amazon Prime Video.

Por lo tanto, para disfrutar del episodio final de la serie, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En territorio estadounidense, recuerda que están disponibles los siguientes planes:

Amazon Prime completo: US$14.99 al mes o US$139 al año

US$14.99 al mes o US$139 al año Solo Prime Video: US$8.99 al mes

El póster del episodio final de "The Boys" plantea la última gran batalla de la serie: Homelander vs. William "Billy" Butcher (Foto: Amazon MGM Studios)