En la actual ola de estrenos de ciencia ficción, una producción mexicana empieza a ganar espacio entre las recomendaciones para quienes buscan historias donde la tecnología cruza con los vínculos afectivos. Se trata de “Futuro desierto”, una serie que llega a Netflix con androides en el centro del conflicto, además de un fuerte componente de drama familiar y preguntas éticas. Por ello, aquí Gestión Mix te cuenta cuál es la trama del show televisivo y en qué fecha estará disponible el título en el catálogo de la plataforma.

Tal como precisa Produ, la ficción está firmada por Gaumont, estudio detrás de títulos como “Narcos” y “Lupin”.

Además, el proyecto se presenta como una historia bilingüe (español e inglés) rodada en México, con un equipo creativo encabezado por Lucía Puenzo y Nicolás Puenzo en la dirección.

LA TRAMA DE “FUTURO DESIERTO”

De acuerdo con Netflix, “Futuro desierto” sitúa su historia en un futuro cercano, donde la corporación tecnológica FUZHIPIN desarrolla los ANBI, androides prácticamente indistinguibles de los seres humanos.

Para probarlos, la empresa lanza el programa “Test Life”, que consiste en insertar estas creaciones en familias reales y observar cómo se integran en la vida cotidiana.

El protagonista es Alex (José María Yazpik), psicólogo de la compañía que se traslada con sus dos hijos al sur de México para participar en el experimento junto a María (Astrid Bergès-Frisbey), una androide diseñada por su difunta esposa para ocupar el rol de madre en la familia.

Sin embargo, la convivencia empieza a tensarse a medida que crece el rechazo social hacia los organismos sintéticos y María comienza a desarrollar emociones propias, lo que abre preguntas sobre qué significa ser familia y qué tan “real” puede ser alguien creado en un laboratorio.

Por si fuera poco, el proyecto de FUZHIPIN no se limita a un simple ensayo: Alex descubre que forma parte de un esquema mucho más amplio de la empresa, lo que introduce una capa de thriller psicológico y conspiración corporativa sobre el drama íntimo de esta familia híbrida.

EL TRÁILER DE LA SERIE “FUTURO DESIERTO”

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “FUTURO DESIERTO”

En “Futuro desierto”, José María Yazpik interpreta a Alex, el padre protagonista que sostiene a sus dos hijos en plena crisis familiar.

Àstrid Bergès-Frisbey, por su parte, le da vida a María, la androide que entra a su casa con la misión de ocupar un lugar que todavía les duele a todos.

De acuerdo con la ficha de la serie en IMDb, Karla Souza interpreta a Sara Alcalá, mientras que Andrés Parra asume el rol de Frank.

La producción también cuenta con Ilse Salas como Gloria y Juan Carlos Remolina como Mikka, junto con intérpretes como Isabel Aerenlund (Himari Miller), Natasha Dupeyrón (Anya) y Mauro Sánchez Navarro (Domingo).

¿CUÁNDO SE ESTRENA “FUTURO DESIERTO”?

“Futuro desierto” se estrena el viernes 22 de mayo del 2026 en Netflix, como una serie de seis episodios.

Por lo tanto, para disfrutar del show televisivo, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming de la “N” roja.

El póster de "Futuro desierto", serie mexicana que explora géneros como la ciencia ficción y el drama (Foto: Netflix)