La temporada 5 de “The Boys” llega como el gran cierre de una de las series más populares de Amazon Prime Video. Y es que la guerra entre Butcher (Karl Urban) y Homelander (Antony Starr) entra en su fase definitiva, con todo el universo ficticio tambaleándose y los fans pendientes de cómo se despedirá la historia. Así, si no te quieres perder ningún detalle de esta entrega de la producción, Gestión Mix te presenta la fecha y hora de estreno de cada uno de sus episodios. ¡Anda alistando tu agenda!

Vale precisar que la quinta temporada del show televisivo plantea un mundo en el que Homelander ha consolidado todo el poder global, mientras que Annie January (Erin Moriarty) lidera una resistencia dispersa.

En este contexto, reaparece Billy Butcher, dispuesto a reunir nuevamente a The Boys para derrotar al villano, incluso si para ello debe recurrir a un virus capaz de eliminar a todos los superhéroes del planeta.

Antes de continuar, mira el tráiler de la última entrega de la ficción:

CALENDARIO DE ESTRENO DE “THE BOYS” - TEMPORADA 5

La quinta temporada de “The Boys” se compone de 8 capítulos en total, programados para lanzarse entre abril y mayo del 2026.

Episodio 1 - “Fifteen Inches of Sheer Dynamite” : miércoles 8 de abril del 2026

: miércoles 8 de abril del 2026 Episodio 2 - “Teenage Kix” : miércoles 8 de abril del 2026

: miércoles 8 de abril del 2026 Episodio 3 - “Every One of You Sons of Bitches” : miércoles 15 de abril del 2026

: miércoles 15 de abril del 2026 Episodio 4 - “Though the Heavens Fall” : miércoles 22 de abril del 2026

: miércoles 22 de abril del 2026 Episodio 5 - “One-Shots” : miércoles 29 de abril del 2026

: miércoles 29 de abril del 2026 Episodio 6 - “King of Hell” : miércoles 6 de mayo del 2026

: miércoles 6 de mayo del 2026 Episodio 7 - “The Frenchman, The Female, and the Man Called Mother’s Milk” : miércoles 13 de mayo del 2026

: miércoles 13 de mayo del 2026 Episodio 8 (final de la serie) - “Blood and Bone”: miércoles 20 de mayo del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS CAPÍTULOS DE LA TEMPORADA 5 DE “THE BOYS”?

La última entrega de “The Boys” ha establecido el lanzamiento de sus capítulos de acuerdo con el siguiente horario a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) de los miércoles México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. de los miércoles Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. de los miércoles Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. de los miércoles Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 4:00 a.m. de los miércoles España 9:00 a.m. de los miércoles

¿CÓMO VER LA TEMPORADA FINAL DE “THE BOYS”?

La temporada 5 de “The Boys” se podrá ver de manera exclusiva en Amazon Prime Video.

Por lo tanto, para disfrutarla, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

En territorio estadounidense, recuerda que están disponibles estos planes:

Amazon Prime completo: US$14.99 al mes o US$139 al año

US$14.99 al mes o US$139 al año Solo Prime Video: US$8.99 al mes

El póster de la temporada 5 de "The Boys", serie que explora géneros como la fantasía, la acción, el drama y la comedia (Foto: Amazon MGM Studios)