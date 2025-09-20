Los tres primeros episodios de la segunda temporada de “Gen V” llegaron este 17 de septiembre de 2025; por tanto, los seguidores de la serie pudieron conocer qué pasó con sus personajes favoritos. Debido a que se trata de un spin-off de “The Boys”, te damos a conocer qué relación guarda la producción liderada por Marie Moreau y el final del drama de superhéroes protagonizado por Homelander.

Vale precisar que, en 2026 se estrenará la quinta y última entrega de esta producción web estadounidense de superhéroes desarrollada por Eric Kripke para Prime Video.

La temporada 5 de “The Boys” será la última de la ficción, aunque los spin-off de este universo seguirán sus caminos independientes (Foto: Amazon Prime Video)

LA RELACIÓN ENTRE LA TEMPORADA 2 DE “GEN V” Y EL FINAL DE “THE BOYS”

Primero remarquemos el hecho de que “Gen V” se desarrolla entre la cuarta y quinta temporada de “The Boys”, lo cual estaría ayudando a preparar los episodios finales de la exitosa serie de superhéroes.

Pero ¿qué relación guardan ambas? Para ello debemos recordar el final de la cuarta entrega de “The Boys”, en la que Homelander se apoderó prácticamente del país. “Este es realmente el primer vistazo que tiene el público de cómo ha cambiado el mundo”, señaló su cocreador Eric Kripke a The Hollywood Reporter. Ahora, trayendo esto a su spin-off, nos damos cuenta que la segunda temporada retoma lo sucedido tras las escenas que vimos aquel 18 de julio de 2024 cuando El Patriota toma el control de todo.

En conclusión, “la segunda temporada de ‘Gen V’ realmente retoma el mundo desde donde terminó la cuarta temporada de ‘The Boys’. Se ve cómo evoluciona, se ve cuál es el nuevo rol de Starlight; por ejemplo, dónde están Sage, Stan Edgar y The Deep, aunque este último está en un lugar absurdo porque ahí es donde va. Así que podemos jugar con estos personajes y, de alguna manera, ubicarlos en el tablero de ajedrez donde los necesitamos, para que cuando comience la quinta temporada estén donde necesitamos que estén”, señaló en el estreno de la entrega del spin-off en Los Ángeles.

“Gen V” – Temporada 2 arranca con una aparición estelar que nos conecta directamente con “The Boys”: Starlight (Foto: Amazon MGM Studios / Kripke Enterprises / Original Film)

No sólo ello, pues Michele Fazekas, la showrunner de “Gen V”, insinuó al mismo medio que al entrar en los últimos episodios de esta segunda entrega podría verse algunas colaboraciones que nos llevaría a “The Boys”.

Según Kripke, actualmente están en la etapa de edición de los últimos episodios, por lo que aseguró será magnífica para dar un gran cierre a esta serie.