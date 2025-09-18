La segunda temporada de “Gen V” debe responder varias preguntas, una de ellas es sobre el destino de Andre tras la inesperada muerte del actor Chance Perdomo, quien falleció en marzo de 2024 a causa de las lesiones sufridas en un accidente de motocicleta. ¿Otro actor asumiría el papel en los nuevos episodios? ¿La serie de Amazon Prime Video perdería a uno de sus personajes principales en la segunda entrega?

La showrunner Michele Fazekas reveló en una entrevista con Deadline que, desde el primer momento, no se contempló la posibilidad de reemplazar al actor con otra persona, así que la única opción era descartar los cinco episodios que se escribieron para Chance Perdomo y pensar en la muerte de Andre.

“Sabíamos que teníamos que tratarlo como lo que era: una pérdida real. Así como el público perdió a Chance, nuestros personajes perdieron a Andre. […] Escribimos como cinco episodios de la historia de Andre y después de que volviéramos tras la muerte de Chance, pensamos: ‘Vale, todo esto se ha ido’. Es raro llorar la pérdida de un personaje ficticio, pero lo hicimos. Definitivamente hablamos de ello: Creo que está bien llorar, porque uno llega a querer a estos personajes tanto como a quienes lo interpretan”, explicó Fazekas.

Chance Perdomo falleció en marzo de 2024, así que los creadores de "Gen V" decidieron que su personaje Andre también falleciera (Foto: Amazon Studios)

¿QUÉ SUCEDIÓ CON ANDRE EN LA TEMPORADA 2 “GEN V”?

Al final de la primera temporada de “Gen V”, Andre (Chance Perdomo) fue encerrado, al igual que Marie Moreau (Jaz Sinclair), Jordan Li (Derek Luh y London Thor) y Emma Meyer (Lizze Broadway), en una prisión subterránea de alta seguridad conocida como el Centro de Rehabilitación para Adultos Elmira luego de la batalla en la Universidad de Godolkin iniciada por Cate (Maddie Phillips) y Sam (Asa Germann).

En “Nuevo año, nueva universidad” (2x01), Jordan es el encargado de contarle a Marie lo que sucedió el día de la muerte de Andre. “Después de que escapaste, dijo que eras la prueba de que había una salida”, indicó. Además, aseguró que aunque Andre encontró una estrecha tubería de mantenimiento, se negó a salir sin darle la misma oportunidad al resto.

“Cuando nos llevó, alguien había tapiado la tubería con ladrillos y no pudo abrirla… así que intentó forzar una enorme puerta de acero”, mencionó Jordan. “No se movía. Sus poderes no eran lo suficientemente fuertes, y le rogué que parara. Se lo supliqué . Pero es muy terco. Siguió intentándolo, se golpeó la cabeza, se cayó y murió”.

“Queríamos honrarlo”

Sobre lo que fue trabajar en esta escena, Michele Fazekas dijo a TVLine: “Queríamos honrarlo, y para honrar a la persona que Chance fue, debemos tratar esto como lo que es: el duelo por alguien que se ha ido”.

“Pero sabiendo que estás haciendo una serie de televisión sobre superhéroes universitarios, ¿cómo encajas esa emoción tan real y seria en el mundo de esta serie? La respuesta es simplemente encajarla en el mundo de la serie, como la gente encaja el duelo en sus vidas. A veces la gente es inapropiada, a veces hace bromas y a veces está enfadada”, agregó.

La showrunner también mencionó cómo rodar la secuencia en la que Marie se entera de la lamentable noticia. “Creo que funcionó de maravilla, y creo que los actores son muy buenos en ello. Lizze [Broadway] y Jaz realmente mostraron una parte de sí mismos en la obra”.