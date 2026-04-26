La plataforma de streaming Amazon Prime Video decidió dar por terminada “Gen V” después de solo dos temporadas, dejando en pausa definitiva las historias en la Godolkin University... justo cuando el universo de “The Boys” entra en su tramo final. Así, en medio de esta cancelación inesperada, se abre una nueva fase para el llamado Vought Cinematic Universe (VCU), que ya tiene en desarrollo otras series spin-off con las que busca mantener encendida su particular sátira de superhéroes. ¿Quieres conocer cómo continuará este mundo de poderes, corrupción y marketing? Entonces, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que, aunque no habrá temporada 3, los productores Eric Kripke y Evan Goldberg han dejado claro que los personajes de “Gen V” no desaparecerán del mapa: su intención es integrarlos en la temporada 5 de “The Boys” y en futuros títulos de la franquicia.

De esta manera, la cancelación funciona más como un traslado de sede narrativa que como un borrado definitivo de Marie Moreau (Jaz Sinclair) y compañía.

Y, como sabemos, la serie spin-off sigue a un grupo de jóvenes superhéroes sometidos a pruebas extremas en una universidad controlada por Vought, donde la fama y los rankings importan tanto como salvar vidas.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Gen V”:

¿QUÉ SERIES SPIN-OFF SE ESTRENARÁN TRAS LA CANCELACIÓN DE “GEN V”?

El futuro del VCU en Amazon Prime Video se respalda en dos producciones: “Vought Rising” y “The Boys: Mexico”.

Asimismo, “The Boys Presents: Diabolical” se mantiene disponible como complemento animado, pero no se ha anunciado una nueva temporada, por lo que el foco de novedades está claramente en los dos títulos live-action.

1. “Vought Rising”

“Vought Rising” es una precuela ambientada en los años 50 que explora los orígenes de la corporación Vought, a través de un thriller de asesinato, con Soldier Boy (Jensen Ackles) y Stormfront (Aya Cash) como figuras centrales.

En ese sentido, la historia profundiza en las primeras maniobras de la empresa y en cómo se sembró el cinismo superheroico que vemos décadas después en “The Boys”.

Cabe resaltar que la serie ya terminó su rodaje y se espera su estreno en el 2027, aunque todavía no hay fecha ni mes concretos confirmados.

El actor Jensen Ackles repite su papel de Soldier Boy en "Vought Rising", serie spin-off de "The Boys" (Foto: Amazon MGM Studios)

2. “The Boys: Mexico”

Por otro lado, “The Boys: Mexico” será un spin-off rodado en México, en español y con la producción ejecutiva de Diego Luna y Gael García Bernal a través de su compañía La Corriente del Golfo.

El guion corre a cargo del mexicano Gareth Dunnet-Alcocer, conocido por “Blue Beetle”, aunque el piloto sigue en desarrollo y todavía se está trabajando el libreto definitivo.

Tampoco hay reparto confirmado ni ventana de estreno oficial, por lo que solo queda esperar por novedades al respecto.

Y a ti, ¿cuál de estos proyectos te entusiasma más?

El actor Antony Starr interpreta a Homelander en las series de la franquicia "The Boys" (Foto: Amazon MGM Studios)