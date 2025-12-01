El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este domingo que había hablado con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, pero se negó a dar detalles de la conversación ocurrida en medio de la escalada de tensión en el Caribe.

“La respuesta es sí”, dijo Trump cuando se le preguntó si había hablado con Maduro cuando dialogaba con la prensa a bordo del Air Force One de regreso a la capital estadounidense.

El mandatario evitó abundar sobre los detalles: “No quiero comentar al respecto”.

La conversación entre los dos líderes se habría dado la semana pasada para acordar una posible reunión entre ambos en Estados Unidos, según reportó el viernes el diario The New York Times con base en fuentes anónimas familiarizadas con el asunto.

La llamada, que incluyó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, no resultó en planes concretos para el encuentro, añadió el informe del diario neoyorquino, que tampoco compartió más detalles sobre lo discutido entre ambos líderes.

Salida inmediata de Maduro

Supuestamente Washington, a través de una comunicación telefónica de alto nivel, ofreció a Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores y su hijo un paso seguro fuera de Venezuela a cambio de su renuncia inmediata y el abandono del poder, revelaron fuentes al diario Miami Herald.

De acuerdo con Herald, en esa comunicación Estados Unidos exigió la salida inmediata de Maduro y sus principales aliados para permitir el retorno de la democracia, mientras Caracas propuso entregar el control político a la oposición pero, mantener el mando de las Fuerzas Armadas, un esquema similar al aplicado en Nicaragua en 1991.

“Primero, Maduro solicitó una amnistía global por cualquier delito que él y su grupo hubieran cometido, y esta fue rechazada”, explicó una fuente al Miami Herald.

LEA TAMBIÉN: Avianca suspende la venta y operación de sus vuelos desde y hacia Venezuela

La segunda discrepancia fue precisamente la pretensión de conservar el control militar, modelo que Washington comparó con el “modelo cubano” que permitió a los Ortega mantenerse en el poder real.

El tercer punto fue el plazo: la Casa Blanca exigió renuncia inmediata y Maduro se negó.

“Le dijimos que se podía ir a Rusia"

“Por cierto, le dimos a Maduro la oportunidad de irse”, dijo este domingo a CNN el republicano Markwayne Mullin, integrante del Comité de las Fuerzas Armados del Senado estadounidense. “Le dijimos que se podía ir a Rusia o a otro país”.

Al ser preguntado si Trump planeaba atacar a Venezuela, el senador de Oklahoma respondió: “No, ha dejado muy claro que no vamos a enviar tropas a Venezuela. Lo que intentamos es proteger nuestras propias costas”, informó AFP.

Tensión entre EE.UU. y Venezuela escala

La tensión entre EE.UU. y Venezuela ha escalado en los últimos días y este sábado Trump advirtió a los pilotos y aerolíneas que consideren el espacio aéreo venezolano y sus alrededores “cerrado”.

Cuestionado sobre si la alerta significaba un ataque inminente en tierra venezolana, el mandatario se negó a hablar sobre su mensaje compartido en su red Truth Social.

En contraste, Trump dedicó varios minutos a defender al secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien se encuentra en el ojo del huracán por supuestamente haber ordenado “matar a todos” los ocupantes de una supuesta lancha de narcotraficantes, de acuerdo con un informe del Washington Post.

Según el diario, que citaba a dos fuentes con conocimiento directo de la operación, después de que el primer misil impactara en el barco los comandantes se percataron de que había dos tripulantes que se aferraban a restos de la embarcación.

El comandante a cargo del operativo ordenó entonces un segundo ataque para cumplir con las instrucciones de Hegseth, que había ordenado “matar a todos” los presentes en el barco.

“(Hegseth) dijo que no ordenó eso y le creo”, dijo Trump.

Hegseth ha calificado la información del rotativo de “noticias falsas”, una expresión recurrente en la Casa Blanca para referirse a la información negativa.

Pero esta vez tendrá que explicar a un comité del Senado de EE.UU. sobre el supuesto ataque calificado por legisladores demócratas como “crimen de guerra”.

Elaborado con información de EFE