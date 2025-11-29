El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que se cerrará por completo el espacio aéreo de Venezuela, como parte de sus políticas para luchar contra el narcotráfico.

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo de Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

¿Qué implica el cierre del espacio aéreo de Venezuela?

Al cierre de esta nota no hay más detalles sobre las implicancias de este plan. En esa línea, el internacionalista Miguel Ángel Rodriguez Mackay cuenta a Gestión que el objetivo de una exclusión aérea es porque se van a realizar actividades de naturaleza bélica o para mecanismo de seguridad con ejercicios militares.

LEA TAMBIÉN: Trump indultará a expresidente de Honduras preso por narcotráfico

“Nadie cree que (el cierre del espacio aéreo de Venezuela) sea para que Estados Unidos haga ejercicios aéreos. Estados Unidos, como los pocos países con poder, moldea el derecho internacional según sus objetivos”, comenta a este diario.

Para Donald Trump, Nicolás Maduro es el líder del Cártel de los soles, organización narcoterrorista a la que quiere eliminar y por la cual estarían alistando una intervención militar —acota Rodríguez Mackay— la cual se daría en el menor tiempo posible.

El primer paso, tras el anuncio de Trump, es que se Washington garantice que la exclusión aérea no produzca fallas ni deje víctimas que lamentar.

Las palabras de Donald Trump se dan en un momento tenso en el tráfico aéreo de Venezuela, ya que compañías como Iberia, Air Europa, Latam, Avianca, TAP y Turkish Airlines han suspendido sus operaciones luego de la alerta emitida por la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Maduro ha ordenado a fuerza aérea estar lista para defender a Venezuela y confía en la victoria. Foto: EFE

Según Washington, hay un riesgo de volar el país llanero “por el empeoramiento de la situación de seguridad y la intensificación de la actividad militar”.

Para el régimen de Nicolás Maduro, el accionar de Estados Unidos es “terrorismo de Estado” debido a que están suspendiendo las operaciones aerocomerciales con Venezuela.

Vale aclarar que la semana pasada, tanto Trump como Nicolás Maduro habrían sostenido una llamada telefónica —según The New York Times— para evaluar un posible encuentro. A pesar de este supuesto intercambio, Wasington no ha dejado de anunciar sus medidas para combatir el narcotráfico.

Con información de El País