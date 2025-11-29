Donald Trump ha declarado que el espacio aéreo venezolano estará cerrado de manera permanente, advirtiendo a aerolíneas, pilotos y narcotraficantes que consideren esta clausura total. Foto: Andrew Caballero Reynolds - AFP
Donald Trump ha declarado que el espacio aéreo venezolano estará cerrado de manera permanente, advirtiendo a aerolíneas, pilotos y narcotraficantes que consideren esta clausura total. Foto: Andrew Caballero Reynolds - AFP
Fernando Cuadros Concha
mailFernando Cuadros Concha

, aseguró que se cerrará por completo el espacio aéreo de Venezuela, como parte de sus políticas para luchar contra el narcotráfico.

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo de Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

¿Qué implica el cierre del espacio aéreo de Venezuela?

Al cierre de esta nota no hay más detalles sobre las implicancias de este plan. En esa línea, el internacionalista Miguel Ángel Rodriguez Mackay cuenta a Gestión que el objetivo de una exclusión aérea es porque se van a realizar actividades de naturaleza bélica o para mecanismo de seguridad con ejercicios militares.

LEA TAMBIÉN: Trump indultará a expresidente de Honduras preso por narcotráfico

“Nadie cree que (el cierre del espacio aéreo de Venezuela) sea para que Estados Unidos haga ejercicios aéreos. Estados Unidos, como los pocos países con poder, moldea el derecho internacional según sus objetivos”, comenta a este diario.

, organización narcoterrorista a la que quiere eliminar y por la cual estarían alistando una intervención militar —acota Rodríguez Mackay— la cual se daría en el menor tiempo posible.

El primer paso, tras el anuncio de Trump, es que se Washington garantice que la exclusión aérea no produzca fallas ni deje víctimas que lamentar.

LEA TAMBIÉN: The Economist: Cuba se encamina al desastre y solo hay una salida

, ya que compañías como Iberia, Air Europa, Latam, Avianca, TAP y Turkish Airlines han suspendido sus operaciones luego de la alerta emitida por la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Maduro ha ordenado a fuerza aérea estar lista para defender a Venezuela y confía en la victoria. Foto: EFE
Según Washington, hay un riesgo de volar el país llanero “por el empeoramiento de la situación de seguridad y la intensificación de la actividad militar”.

LEA TAMBIÉN: Airbus pide detener vuelos de 6,000 aviones para cambiar programa de control

debido a que están suspendiendo las operaciones aerocomerciales con Venezuela.

Vale aclarar que la semana pasada, para evaluar un posible encuentro. A pesar de este supuesto intercambio, Wasington no ha dejado de anunciar sus medidas para combatir el narcotráfico.

Con información de El País

