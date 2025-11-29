La revelación de la llamada entre Trump y Maduro se produce mientras EE.UU. refuerza su presencia militar en el Caribe y Caracas niega vínculos con el denominado Cártel de los Soles. (EFE/EPA/GRAEME SLOAN / POOL)
La revelación de la llamada entre Trump y Maduro se produce mientras EE.UU. refuerza su presencia militar en el Caribe y Caracas niega vínculos con el denominado Cártel de los Soles. (EFE/EPA/GRAEME SLOAN / POOL)
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El , mantuvo una , la semana pasada, para evaluar la posibilidad de un encuentro en territorio estadounidense, informó The New York Times citando a fuentes anónimas familiarizadas con el tema.

De acuerdo con el diario, en la llamada también participó el secretario de Estado, Marco Rubio, aunque el intercambio no derivó en acuerdos concretos ni en una fecha tentativa para una eventual reunión. El reporte no detalló el contenido de la conversación entre ambos mandatarios.

LEA TAMBIÉN: Donald Trump suspenderá ingresos a viajeros “del tercer mundo”

La comunicación se habría producido pocos días antes de que el Departamento de Estado declarara como “organización terrorista” a un grupo identificado como , calificándolas como “un invento” de Washington.

Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni el Gobierno de Venezuela han confirmado públicamente la llamada, aunque tampoco la han desmentido.

El diálogo telefónico entre Trump y Maduro surge en un contexto marcado por operativos antidrogas, sanciones y nuevas señales de acercamiento entre ambos gobiernos. (Foto: Juan BARRETO / AFP).
El diálogo telefónico entre Trump y Maduro surge en un contexto marcado por operativos antidrogas, sanciones y nuevas señales de acercamiento entre ambos gobiernos. (Foto: Juan BARRETO / AFP).

Operaciones en tierra y tensiones crecientes

La revelación del contacto telefónico se produce un día después de que Trump anunciara que las Fuerzas Armadas estadounidenses “muy pronto” iniciarán acciones por tierra contra supuestos narcotraficantes vinculados a Venezuela, tras semanas de operaciones marítimas en las que EE.UU. asegura haber destruido más de 20 embarcaciones y abatido a más de 80 personas.

“Empezaremos a detenerlos por tierra, lo cual es más fácil. Eso va a comenzar muy pronto. Les advertimos de que dejaran de enviar veneno a nuestro país, dijo el presidente durante una comunicación por el Día de Acción de Gracias con personal militar. No obstante, el martes Trump sostuvo que estaría dispuesto a “hablar para salvar muchas vidas” con Maduro, un gesto que sería “bienvenido” por Venezuela, según el fiscal general Tarek William Saab.

LEA TAMBIÉN: Venezuela rechaza designación como grupo terrorista del “inexistente” Cartel de los Soles

Intentos previos de negociación

El informe del Times se suma a publicaciones de la prensa estadounidense en octubre que apuntaban a gestiones discretas entre Caracas y Washington. Según The Miami Herald, la vicepresidenta Delcy Rodríguez habría planteado a EE.UU. la conformación de un gobierno de transición sin Maduro. Por su parte, el Times reportó que Venezuela ofreció abrir su sector petrolero y aurífero a compañías estadounidenses y reorientar parte de sus exportaciones energéticas desde China hacia Norteamérica.

Todo ello ocurre mientras aumenta la tensión militar en la región. Desde el 16 de noviembre, el Pentágono desplegó en el Caribe al USS Gerald R. Ford, su mayor portaaviones, y esta semana realizó demostraciones de ataque con bombarderos B-52H.

Con información de EFE.

TE PUEDE INTERESAR

Trump indultará a expresidente de Honduras preso por narcotráfico
¿Qué significa para los estudiantes que EE. UU. ya no considere ciertas carreras como “profesionales”?
El sospechoso del tiroteo en Washington D.C. será acusado de asesinato en primer grado

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.