El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo una conversación telefónica con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, la semana pasada, para evaluar la posibilidad de un encuentro en territorio estadounidense, informó The New York Times citando a fuentes anónimas familiarizadas con el tema.

De acuerdo con el diario, en la llamada también participó el secretario de Estado, Marco Rubio, aunque el intercambio no derivó en acuerdos concretos ni en una fecha tentativa para una eventual reunión. El reporte no detalló el contenido de la conversación entre ambos mandatarios.

La comunicación se habría producido pocos días antes de que el Departamento de Estado declarara como “organización terrorista” a un grupo identificado como Cártel de los Soles, al que vincula con el Gobierno venezolano. Caracas ha rechazado dichas acusaciones, calificándolas como “un invento” de Washington.

Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni el Gobierno de Venezuela han confirmado públicamente la llamada, aunque tampoco la han desmentido.

El diálogo telefónico entre Trump y Maduro surge en un contexto marcado por operativos antidrogas, sanciones y nuevas señales de acercamiento entre ambos gobiernos. (Foto: Juan BARRETO / AFP).

Operaciones en tierra y tensiones crecientes

La revelación del contacto telefónico se produce un día después de que Trump anunciara que las Fuerzas Armadas estadounidenses “muy pronto” iniciarán acciones por tierra contra supuestos narcotraficantes vinculados a Venezuela, tras semanas de operaciones marítimas en las que EE.UU. asegura haber destruido más de 20 embarcaciones y abatido a más de 80 personas.

“Empezaremos a detenerlos por tierra, lo cual es más fácil. Eso va a comenzar muy pronto. Les advertimos de que dejaran de enviar veneno a nuestro país”, dijo el presidente durante una comunicación por el Día de Acción de Gracias con personal militar. No obstante, el martes Trump sostuvo que estaría dispuesto a “hablar para salvar muchas vidas” con Maduro, un gesto que sería “bienvenido” por Venezuela, según el fiscal general Tarek William Saab.

Intentos previos de negociación

El informe del Times se suma a publicaciones de la prensa estadounidense en octubre que apuntaban a gestiones discretas entre Caracas y Washington. Según The Miami Herald, la vicepresidenta Delcy Rodríguez habría planteado a EE.UU. la conformación de un gobierno de transición sin Maduro. Por su parte, el Times reportó que Venezuela ofreció abrir su sector petrolero y aurífero a compañías estadounidenses y reorientar parte de sus exportaciones energéticas desde China hacia Norteamérica.

Todo ello ocurre mientras aumenta la tensión militar en la región. Desde el 16 de noviembre, el Pentágono desplegó en el Caribe al USS Gerald R. Ford, su mayor portaaviones, y esta semana realizó demostraciones de ataque con bombarderos B-52H.

Con información de EFE.