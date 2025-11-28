Agentes de la Guardia Nacional patrullan el National Mall cerca del Capitolio de EEUU, el miércoles 26 de noviembre de 2025, en Washington. (Foto: AP)
Agentes de la Guardia Nacional patrullan el National Mall cerca del Capitolio de EEUU, el miércoles 26 de noviembre de 2025, en Washington. (Foto: AP)
Agencia EFE
Agencia EFE

El sospechoso del tiroteo en Washington D.C. contra dos miembros de la Guardia Nacional, de los cuales una ha fallecido,

«Sin duda habrá muchos más cargos, pero estamos elevando los delitos iniciales de agresión a asesinato en primer grado», declaró Pirro en una entrevista con la cadena Fox News.

La fiscal agregó que las autoridades siguen investigando el incidente y no entró en detalles

LEA TAMBIÉN: Estados Unidos: registran tiroteo cerca de la Casa Blanca en la víspera de Acción de Gracias

Posible pena de muerte para Lakanwal

El presidente de EE.UU., Donald Trump, reveló en la víspera que Sarah Beckstrom, de 20 años, uno de los agentes atacados, falleció.

La otra víctima, Andrew Wolfe, de 24, permanece en estado crítico, al igual que Lakanwal, quien fue reducido por agentes durante el tiroteo.

El sospechoso trabajó para una unidad militar respaldada por la CIA en Afganistán y, en 2021, cuando las tropas estadounidenses se retiraron del país, fue evacuado a Estados Unidos bajo el ala del programa ‘Operation Allies Welcome’.

Pirro dijo hoy que se están solicitando y ejecutando órdenes judiciales, no solo en el estado de Washington -donde residía el presunto tirador- sino también en otras zonas del país.

«Este es un caso que ha conmovido a muchos estadounidenses, porque ser asesinado a tiros en la calle en un día festivo nacional es una atrocidad, y la persona que lo hizo pagará el precio más alto», añadió.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, adelantó el jueves que la Justicia estadounidense podría acusar a Lakanwal de cargos relacionados con terrorismo y buscar la pena de muerte para él.

