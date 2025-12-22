Pero el miércoles, el nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, canceló abruptamente el subsidio en un mensaje nacional, lo que desató un fuerte aumento en los precios de los boletos de autobús y generó confusión sobre los nuevos costos del servicio.

El centrista Paz llegó al gobierno en noviembre, heredando la peor crisis económica de Bolivia en décadas. De la noche a la mañana, puso fin a la cultura del combustible barato que había dominado la vida diaria del país durante buena parte de este siglo.

Rodrigo Paz durante su ceremonia de investidura en la Asamblea Legislativa Nacional en La Paz el 8 de noviembre. Fotógrafo: Luis Gandarillas/Bloomberg

“Me tuve que mover en bicicleta para no fallar a mis clientes”, dijo Coria en una entrevista desde La Paz, la capital más alta del mundo, a unos 3,700 metros de altura.

Según el gobierno, la medida podría ahorrar a Bolivia US$ 3,500 millones en 2026 y ayudar a frenar el drenaje de sus reservas. Pero tiene un costo muy alto para los ciudadanos de una de las naciones más pobres de América Latina. “Esto no tiene que ver con presión social, aquí no se miden costos políticos”, dijo a los periodistas el ministro de Hacienda, José Gabriel Espinoza .

Esta también es la política más drástica de Paz para intentar reparar las finanzas públicas de Bolivia, que enfrenta un déficit fiscal que este año superará el 10% del producto bruto interno bruto. Napoleón Pacheco, profesor de economía de la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia, dijo que la inflación inevitablemente aumentará. “Es un golpe para los ciudadanos, pero era mejor hacerlo que no hacerlo”, afirmó.

Adrián Coria en su bicicleta durante una huelga de transporte público en La Paz el 19 de diciembre. Fotógrafo: Manuel Seoane/Bloomberg

La decisión recuerda a esfuerzos similares en la región, especialmente en Argentina, donde el presidente Javier Milei impulsó una ola de recortes agresivos con la esperanza de que un experimento radical de libre mercado estabilice la economía y evite la hiperinflación. Ha advertido sobre el dolor que tendrá que soportar la ciudadanía —y en octubre, su partido ganó las elecciones de medio término que fueron consideradas un referéndum sobre su estrategia.

Estados Unidos, que mantiene una relación amistosa con Paz y ha prometido ayudar, acogió de inmediato las reformas. “Reconocemos que el camino por delante no será fácil”, dijo el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en un comunicado. “Las reformas anunciadas hoy son una necesaria corrección del rumbo que sienta las bases para un futuro más próspero y seguro para todos los bolivianos”.

El gobierno boliviano afirmó que, con el fin del subsidio, los precios de la gasolina subirán 86% y los del diésel 163%. A comienzos de este siglo, Bolivia había sido un gran exportador de gas natural, cuyas ganancias financiaban el subsidio, pero las reservas colapsaron y el país ahora es un importador neto.

Un motociclista evita un bloqueo del transporte público durante una huelga en La Paz el 19 de diciembre. Fotógrafo: Manuel Seoane/Bloomberg

“Los bolivianos saben que nos tenemos que asincerar con los hidrocarburos”, dijo Paz al presentar la medida.

Un estallido de pánico y agitación social se produjo inmediatamente después de su anuncio.

Muchos conductores acudieron a las estaciones de servicio en busca de combustible aún barato, mientras otros se dirigieron a tiendas de comestibles para abastecerse de arroz, azúcar, papel higiénico y otros productos básicos.

En una concurrida calle comercial de La Paz, cientos de personas llenaron los comercios y formaron filas para comprar todo lo que pudieron. Los estantes se vaciaron rápidamente y algunos comercios cerraron sus puertas. Los taxistas bloquearon calles mientras esperaban cargar paquetes para los clientes.

Vehículos hacen fila en una gasolinera en La Paz el 19 de diciembre. Fotógrafo: Manuel Seoane/Bloomberg

Mientras muchos se quejaron de lo que calificaron como un indeseado regalo de Navidad de Paz, otros adoptaron un tono más conciliador. “Estábamos viviendo en una ilusión”, dijo Ema Poma, de 45 años, mientras esperaba que un auto cargara cajas y bolsas con comestibles. “Ahora yo creo que la gente ajustará su economía y llegaremos a un punto de equilibrio”.

Los choferes de autobuses no sabían cuánto cobrar: algunos duplicaron las tarifas y otros las subieron alrededor de 45%. Las discusiones y escaramuzas ocasionales entre conductores y usuarios fueron habituales a fines de la semana pasada. El costo típico de un pasaje es de 2.40 bolivianos, o menos de US$ 0.35.

Varios sectores advierten que protestarán hasta que Paz dé marcha atrás. El viernes, choferes de autobuses hicieron huelga en la ciudad, prometiendo retomar la medida el lunes y unirse a mineros, sindicatos e incluso comités barriales. Paz ha prometido seguir adelante.

Un trabajador carga una camioneta llena de comestibles en La Paz el 19 de diciembre. Fotógrafo: Manuel Seoane/Bloomberg

Aún no está claro si la oposición será lo suficientemente fuerte como para obligar al gobierno a reconsiderar. Por mucho tiempo, economistas coincidían en que el subsidio al combustible era insostenible tras casi 20 años de gobierno socialista. El mayor defensor de la medida ha sido el ex presidente izquierdista Evo Morales, hoy prófugo de la Justicia y refugiado en un recinto en la selva boliviana. Desde allí, advirtió en junio a un futuro gobierno conservador: “A ver si esa derecha gana, aguanta”.

El ex presidente Luis Arce —quien ahora está preso por acusaciones de corrupción— también mantuvo el subsidio al combustible mientras gobernó entre 2020 y 2025. Hacia el final de su administración, Arce propuso un referéndum sobre el futuro de la política y defendió un plan para reemplazar las importaciones con producción local de biocombustibles. Más recientemente, escribió una carta desde la cárcel criticando la decisión de Paz.

Problemas de inflación

La inflación de Bolivia alcanzó un pico de casi 25% en julio, su nivel más alto en más de 30 años, para luego bajar a 21% en noviembre. El combustible más caro impacta el costo de prácticamente todos los bienes y podría agravar el alza en precios.

El gobierno intenta asegurar a los bolivianos que este no será el caso.

Paz ordenó un aumento de 20% en el salario mínimo, a 3,300 bolivianos (US$ 479) para 2026. Pero un abrumador 85% de la economía del país es informal, por lo que no recibe el salario mínimo. También anunció mayores bonos para estudiantes de escuelas públicas y algunos jubilados, así como un programa extraordinario de transferencias directas para las familias más vulnerables.

Paola Quispe vende productos en un carrito en la calle en La Paz el 19 de diciembre. Fotógrafo: Manuel Seoane/Bloomberg

“El concepto es correcto”, afirmó Jonathan Fortun , economista senior del Instituto de Finanzas Internacionales, en un post en LinkedIn. “En la práctica, la capacidad de ejecución, la velocidad y la confianza son decisivas. Si las transferencias se perciben como tardías, parciales o inciertas, el comportamiento precautorio dominará y amplificará el impulso inflacionario”.

El gobierno también anunció alivio tributario e incentivos para atraer inversión privada, e instruyó al banco central a transitar hacia un “nuevo régimen cambiario”. Bolivia mantiene un tipo de cambio fijo desde 2011 en 6.96 bolivianos por dólar, un subsidio que también perjudica las finanzas del país. Si bien el anclaje desapareció en el mercado paralelo —donde el dólar suele cotizar entre 9 y 10 bolivianos—, el anuncio podría significar el fin oficial de la política de tipo de cambio fijo.

Paola Quispe, de 40 años, es una de las personas que más sentirá el impacto del aumento de precios. Pasa los días recorriendo La Paz con un carrito lleno de auriculares, cables y baterías. Gana alrededor de 1,500 bolivianos al mes, casi la mitad de los cuales se destinan a pagar el alquiler de la habitación donde vive con sus dos hijos.

Quispe espera que el vicepresidente Edmand Lara, un ex policía que atrajo a muchos votantes de izquierda a respaldar a Paz, pueda lograr un acuerdo. Pidió a Paz reconsiderar la medida, afirmando que eliminar el subsidio al combustible generará más pobreza, desempleo e inflación.

“Creo que Paz debería hablar con Lara y llegar a un acuerdo, no hacerlo solo”, dijo Quispe, quien votó por la fórmula Paz-Lara con la esperanza de una transición económica gradual sin medidas drásticas que afectaran a los más pobres.

Para Navidad, dice que ya no podrá cocinar Picana, un plato típico de sopa picante acompañado de diferentes carnes. “Vamos a tener que cocinar lo que se pueda, porque el pollo y la carne están caros”, afirmó.