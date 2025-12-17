El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, del Partido Republicano, pronuncia un discurso al celebrar los resultados de la segunda vuelta de las elecciones, el 14 de diciembre de 2025. (Foto de Eitan ABRAMOVICH / AFP).
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

José Antonio Kast fue escogido el último domingo como el nuevo presidente de Chile. Una de sus banderas de campaña fueron sus propuestas para mejorar el control irregular de migrantes. Ahora se espera ver cuáles serán las primeras acciones que tomará el nuevo mandatario, una vez tome el mando del país en marzo del 2026.

