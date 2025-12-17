Para tener éxito, Kast ha reconocido que necesitará colaborar con otros gobiernos de la región. Resulta que, de no ser receptivos con su gestión, el nuevo líder de Chile contempla sanciones para socios como Perú. Así lo establece el llamado “Plan Escudo Fronterizo” del Partido Republicano, que lo llevó ahora al poder, según constató Gestión.

¿Cuáles serían las consecuencias de que Perú no sea colaborativo con el régimen de Kast en la supervisión de los ingresos y salidas por la frontera compartida entre Tacna y Arica? ¿Afectaría la relación comercial? Aquí las respuestas.

La propuesta de Kast

El Plan “Escudo Fronterizo” del Partido Republicano chileno resume la estrategia para los centros de internación y expulsión de inmigrantes ilegales en su página 3.

Allí se indica claramente qué es lo que haría el gobierno de Kast en caso encuentre poca receptividad en los gobiernos vecinos para llevar a cabo estos planes.

“Se utilizará diplomacia efectiva, para que los países fronterizos acepten la reconducción y devolución de los migrantes irregulares sorprendidos en la frontera. Si no cooperan, Chile tomará represalias económicas y diplomáticas”, dice textualmente el documento.

Durante el último debate presidencial previo a la segunda vuelta, realizado el pasado martes 9 de diciembre, Kast fue consultado directamente por si ello representa un mensaje al gobierno de José Jerí, luego de que este último ordenara declarar en estado de emergencia la frontera con Chile, tras que el candidato visitara la zona.

Aumenta la vigilancia en la frontera Perú-Chile tras el triunfo de José Antonio Kast. (Foto: Andina)

Sin embargo, el nuevo mandatario chileno no fue claro respecto a cuáles serían específicamente “represalias económicas y diplomáticas”. En respuesta, Kast instó al todavía presidente, Gabriel Boric, a que coordine con el resto de gobiernos de la región.

“Hoy el presidente Boric no está haciendo nada. Podría hablar con el presidente de Perú, Ecuador y Colombia para abrir un corredor humanitario (...) Eso se puede hacer hoy día, en acuerdo con los otros países”, sostuvo.

Aparte, Kast precisó que se trata de cerca de 330 mil migrantes irregulares quienes estarían bajo la mira de su plan “Escudo Fronterizo”. Los instó, además, a retirarse del país antes de que asuma el mando el 10 de marzo del 2026, y que reingresen desde entonces solo si tienen sus documentos en regla.

Entorpecer el comercio como estrategia

De acuerdo a Claudio Coloma, analista internacional de la Universidad de Las Américas (UDLA) Chile, la campaña de Kast se caracterizó por mensajes muy directos, pero poco profundos sobre cómo llevar el discurso a la práctica una vez en el gobierno.

“Localizar a esas más de 300 mil personas, retenerlas y reconducirlas es una misión casi impracticable. Su campaña se construyó sobre afirmaciones altisonantes. Ahora veremos cómo y hasta qué punto las puede cumplir”, refirió.

Por ese motivo, consideró que descifrar ahora cuáles serían esas potenciales represalias, sobre todo económicas, es complicado, aunque apostó por una en específico.

“Una medida que podría tomar Kast contra Perú son aranceles, pero a productos como la palta, el pisco o incluso la Inka Kola. Recordemos que la gastronomía peruana es muy fuerte aquí. Comercialmente podría ser marginal para economía peruana, pero simbólicamente podría ser importante”, planteó.

Rafael Zacnich, gerente de Estudios Económicos de Comex Perú, expresó que una opción menos severa sería que Chile tome medidas para entorpecer el comercio, sobre todo a través de la vía terrestre, es decir, la frontera que comparte con Perú.

“No vía aranceles, sino con requerimientos, por ejemplo, inspecciones más intrusivas, nuevos certificados sanitarios para colocar productos en Chile”, indicó.

A nivel comercial, de acuerdo a datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Chile es el segundo mayor socio comercial del Perú en Latinoamérica, solo detrás de Brasil. El comercio entre ambos países alcanzó un récord en 2024 (US$ 3,389 millones).

A pesar de ello, Zacnich dimensionó el grado de participación de Chile respecto a nuestro comercio mundial. Si bien es un socio de larga data, no es representativo.

“A nivel de exportaciones, representa el 3%, y en importaciones el 2%. Les exportamos principalmente molibdeno y otros productos menores. De Chile traemos partes para máquinas o explosivos”, detalló.

Bolivia, otro señalado

Durante la campaña, tanto Kast como Jeannette Jara, su rival, grabaron vídeos en la frontera de Arica y Tacna exponiendo sus ideas para regular el tránsito de migrantes en Chile. Motivo por el que ahora, con Kast electo, se puede pensar que Perú será su centro de atención en política exterior.

Sin embargo, ello estaría por verse. Coloma cree que la amenaza del Plan “Escudo Fronterizo” podría estar dirigida a otro vecino fronterizo: Bolivia.

“Nuestra frontera más porosa y compleja, por su extensión, es con ellos y no con Perú. Allí está la mayor vulneración a nuestra soberanía. Cuando Kast piensa en inmigración ilegal y posibles represalias, creo que piensa primero en Bolivia por esos motivos”, estimó.

Otra razón para ello, apuntó el analista de la UDLA Chile, es que la publicación del Plan “Escudo Fronterizo” se realizó antes que Rodrigo Paz ganará las elecciones en Bolivia, gobernante que ideológicamente es más cercano a Kast que sus antecesores del Movimiento al Socialismo (MAS).

“Tomar o anunciar medidas contra Bolivia, en ese contexto, sería mucho más fácil, porque es un gobierno más débil que el peruano”, agregó.

En línea similar opina Zacnich, quien destacó que ante amenazas comerciales más graves, como los aranceles de Donald Trump, Perú ya demostró capacidad de respuesta.

“Otro ejemplo fue la guerra Rusia-Ucrania. Hubo un bloqueo en los envíos de soya boliviana al Perú. ¿Qué hicimos? Compramos de Argentina. Seguro que nuevamente podremos dirigir nuestro comercio a otros mercados (si hay necesidad)“, recordó.