Panorama. En los ocho primeros meses del año, Perú envío casi US$ 88 millones de diésel a Bolivia. | Gessler Ojeda.
Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

Luego de casi 20 años de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), Bolivia podría respirar nuevos aires al tener un presidente de un partido político distinto: Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC) ganó las elecciones, según el conteo rápido del Tribunal Supremo Electoral.

