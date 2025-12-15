Simpatizantes de Kast celebran durante un acto la noche electoral en Santiago el domingo.
Simpatizantes de Kast celebran durante un acto la noche electoral en Santiago el domingo.
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Las acciones chilenas alcanzaron un nuevo récord el lunes por la mañana y el peso se mantuvo cerca de un máximo de 14 meses después de que el ultraconservador José Antonio Kast ganara la presidencia por un amplio margen.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.