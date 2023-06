Detrás de este crecimiento, hay un dato que marcará el año para las importaciones de este producto. Bolivia ocupaba el primer puesto entre los mercados que proveen de torta de soya al Perú. Sin embargo, y pese a la normalización del transporte en la zona fronteriza, el ingreso de torta de soya procedente del país andino no sostuvo la mejora.

El detalle de las principales empresas importadoras peruanas de torta de soya también deja en claro que las firmas ya no ven a Bolivia como un mercado atractivo para su negocio. ¿Quién tomará su lugar y qué se espera en los próximos meses? Acá te lo explicamos.

Se perfila un nuevo líder

Argentina es el nuevo país de origen preferido para las importaciones peruanas de torta de soya. Los datos de ComexPerú son claros: en el acumulado del año hasta abril, Bolivia solo lo supera en 903 toneladas. La diferencia entre ambos países en 2022 -hasta ese mes- era de 344,761 toneladas.

Si vemos la variación interanual, la diferencia es abrumadora. Hasta abril, las importaciones procedentes de Argentina crecieron 853.91%, mientras que las de Bolivia cayeron en 35.63%.

Al cierre del 2022, las importaciones de Argentina ya anticipaban este crecimiento acelerado: crecieron 376.96% respecto al 2021. Bolivia registró una caída ligera de 0.68%, que hoy se agrava.

“Entre enero y abril hubo una desviación del comercio, a propósito de las complicaciones que se dieron en la aduana de Desaguadero. El cambio de Argentina es abismal”, comenta a Gestión Rafael Zacnich, gerente de estudios económicos de ComexPerú, respecto a estas cifras.

Así, el mercado boliviano pierde espacio entre las principales empresas importadoras de torta de soya peruanas. Argentina, por el contrario, ha captado nuevos comerciantes.

Los líderes del top 10 son R Trading, firma del Grupo Romero, y Cargill Americas Perú, subsidiaria de la matriz estadounidense del mismo nombre. Hasta 2022, Bolivia era su principal mercado. R Trading trajo 406,523 toneladas, todas bolivianas. Cargill ingresó al Perú 182,105 toneladas bolivianas y 2,990 paraguayas.

En 2023, empezaron a traer el producto de Argentina y sus importaciones bolivianas no dejan de caer, también según ComexPerú.

Cierra el podio ADM Andina Perú, de la transnacional Archer Daniels Midland. Esta compañía ya traía torta de soya argentina en 2022. Sin embargo, hasta abril de este año, sus importaciones procedentes de este país han crecido 79.05%. Las bolivianas, por el contrario, han caído en 47.90%.

Los movimientos en el resto de empresas del ranking proporcionado por ComexPerú a Gestión también merecen atención. San Fernando, tercer importador en 2022 y cuarto hasta abril del 2023, ha descartado por completo el mercado boliviano, que representó el 45.8% de sus importaciones totales de torta de soya el año pasado.

Ahora se abastece exclusivamente de Argentina. Hasta abril de este año, ya habían traído 52,902 toneladas desde ahí, un incremento de 706.62% en sus importaciones procedentes de ese país respecto al 2022. La revisión de la data resalta que Chimu Agropecuaria, séptima del listado, también adoptó la misma decisión: hasta abril trajeron 20,576 toneladas, todas argentinas.

Otras empresas importadoras relevantes que han empezado a traer torta de soya argentina este 2023 son Vitapro S.A. y Técnica Avícola S.A.. Bunge Perú, que se abastecía de este producto en 2022 también de Estados Unidos y Paraguay, ahora lo hace exclusivamente de Argentina: fueron 24,135 toneladas traídas de este país hasta abril.

Consultado por este cambio de mercado notorio, Raúl Salas, presidente de la Asociación de Avicultores del Sur (Avisur), aseguró a Gestión que su gremio espera que la participación del mercado boliviano siga perdiendo espacio en las importaciones totales de soya.

“Como productores, les hemos dicho directamente a las empresas importadoras, que de preferencia se olviden de Bolivia porque nos trae muchos problemas de abastecimiento”, le dijo a este diario.

Una posición que, en ComexPerú, no ven improbable. “Seguramente en lo que resta del año Argentina pasará a Bolivia. Argentina no es de los países más liberales en temas de comercio, pero se está dando”, asegura Zacnich, de la sociedad.

Secuela

Hasta inicios del 2023, cuando los bloqueos de carretera en el sur calentaban, cerca del 80% de la torta de soya que ingresaba al país era boliviana. De ese porcentaje, el 60% del producto de esa procedencia ingresaba a través de Desaguadero, según Zacnich, de ComexPerú.

A merced de lo que pasara en Desaguadero, la afectación en precios se sintió sobre todo en la industria avícola y ganadera, que usan la torta de soya para alimentar a sus aves y ganado, respectivamente. Además, generó un efecto en cadena negativo en productos como el huevo.

“La soya escaseó. Simplemente no teníamos en el mercado. La poca que ingresó tenía unos valores super caros. Llegó hasta US$ 700 la tonelada. Ahora está en US$ 520 la torta de soya a granos. La integral está US$ 630″, explica Salas de Avisur.

A pesar de estar más cerca y el ingreso ser principalmente terrestre, Salas asegura que la recomendación de virar hacia Argentina para los importadores de soya responde a que los problemas internos bolivianos les generan problemas logísticos al menos tres veces al año.

“Todos los años tenemos problemas con Bolivia por sus revueltas y el cierre de fronteras. Con Castillo se agudizó, pero más es por el lado boliviano. Cierran la frontera cuando quieren. Nosotros necesitamos un flujo constante. Un solo viaje de soya puede costarnos US$ 20,000. No te puedes dar el lujo de pedir tres o cuatro carros”, asegura a este diario.

Por ese motivo Argentina también es atractivo a nivel logístico. Según data de ComexPerú, en el primer cuatrimestre del 2023, todas las importaciones de soya de este origen ingresaron por vía marítima, principalmente por Callao con 149,298 toneladas.

“Definitivamente hay un tema de seguridad que está detrás de ello”, dice Zacnich al respecto. El vocero de ComexPerú también asegura que están evaluando la posibilidad de liberar más el cabotaje en puertos para acelerar el transporte hacia provincias.

“Ojalá salga para que las empresas tengan una alternativa a lo terrestre que está expuesto no solo a las protestas, sino al tráfico, demoras y demás también”, explica.

Argentina, vale decir, es un productor mundial conocido de soya y forma parte del Mercado Común del Sur (Mercosur), alianza regional con la que Perú tiene un acuerdo.

Sin embargo, Zacnich advierte que, de consolidarse la posición del país en el ranking de importaciones de torta de soya hacia Perú, tendría que facilitarse el comercio con este organismo.

“Comercializar con el Mercosur es un poco complicado por los trámites administrativos adicionales para importar, pero calcularía que ya se estarían agilizando. Algún cambio importante para poder importar rápidamente desde Argentina debería darse”, afirma.

Datos